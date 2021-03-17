"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций АЛРОСА

Аналитики "Велес Капитала" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "АЛРОСА" с прогнозной ценой 127, 2 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

Котировки акций "АЛРОСА", в первой половине 2020 года существенно отставшие от динамики российского рынка, наверстали упущенное, констатирует эксперт "Велес Капитала" Василий Сучков.

"Несмотря на мощный рост и обновление исторического максимума, мы по-прежнему видим "апсайд" в бумагах компании. Рост потребления ювелирных украшений и снижение предложения алмазов на горизонте нескольких лет обусловят не только увеличение продаж "АЛРОСА", но и рост цен реализации. Компания нацелена на максимальную отдачу акционерам и на фоне сильных финансовых показателей, низкой долговой нагрузки и слабого рубля способна обеспечить форвардную дивидендную доходность на уровне 9-10%, - отмечает аналитик инвесткомпании. - Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" для акций "АЛРОСА" и повышаем прогнозную цену до 127,2 рубля".

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