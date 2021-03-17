Цена нефти, скорее всего, будет снижаться к $55-60/барр. во 2П21 - ПСБ

Цена на нефть марки Brent, скорее всего, будет снижаться к уровням $55-60 за баррель во втором полугодии текущего года, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"Мы не видим объективных причин для закрепления котировок нефти марки Brent выше $70 за баррель, отмечаем повышенные риски роста предложения - со стороны сланцевых компаний США в первую очередь. Несмотря на намерение соблюдать финансовую дисциплину и поощрять акционеров, мы полагаем, что у некоторых производителей, в основном в Пермском бассейне, при текущих высоких ценах и низкой себестоимости ($35-40 за баррель) явно есть потенциал для наращивания добычи нефти. В этой связи полагаем, что цены на нефть марки Brent во втором полугодии текущего года будут стремиться к $55-60 за баррель", - указывает управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова.

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