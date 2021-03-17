Динамика акций "Энел Россия", вероятно, будет слабее рынка в ближайшие два квартала - ПСБ

Котировки акций "Энел Россия", вероятно, покажут динамику слабее рынка в ближайшие два квартала, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ). Возможно их снижение к уровню 0,7 рубля за штуку, отмечают эксперты ПСБ.

Аналитики банка нейтрально оценивают представленные результаты "Энел Россия" за 2020 год по МСФО. Снижение выручки обусловлено продажей Рефтинской ГРЭС, а также сокращением выработки и падением цен реализации электроэнергии на фоне теплой погоды в начале 2020 года, пандемии коронавируса, усиления со стороны гидрогенерации из-за высокого притока воды в водохранилища, отмечают они. EBITDA снизилась вслед за выручкой. Чистая прибыль выросла вслед за EBIT, а также благодаря снижению чистых финансовых расходов на 44%. Ключевым фактором, оказывающим влияние на котировки акций компании, являются дивиденды, указывают в ПСБ.

"Энел Россия" перенесла выплату дивидендов 2021 года на 2023 год, на 2022 год сохранила план по выплате 3 млрд руб. Решение о переносе выплаты дивидендов является негативным моментом, и, на наш взгляд, бумаги "Энел Россия" в ближайшие 2 квартала будут слабее рынка и могут продолжить снижение к 0,7 руб./акцию. Но в долгосрочной перспективе акции по-прежнему остаются интересными за счет фокусирования компании на ВИЭ. Считаем, что в случае снижения котировок акций "Энел Россия" к уровням 0,7 руб./акцию откроется удачная тактическая возможность для покупки", - пишут эксперты ПСБ.

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