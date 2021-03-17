Котировки бумаг ФосАгро могут уйти к уровню 3750 руб. и даже ниже - "Велес Капитал"

Котировки бумаг "ФосАгро" в целом выглядят устойчиво в текущий момент, но могут скорректироваться до уровня 3750 рублей и даже ниже, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"С технической точки зрения, бумаги "ФосАгро" после достижения в начале марта очередного многолетнего пика на уровне 4269 рублей перешли к стадии консолидации у средней полосы Боллинджера дневного графика (3950 рублей). RSI подтверждает нейтральные настроения по бумагам, "лонги" по которым в краткосрочном периоде актуальны при положении выше 3950 рублей, а в среднесрочном - выше 3500 рублей. В целом котировки выглядят достаточно устойчиво и пока не подают сигналов к более масштабной нисходящей коррекции, но все же от текущих уровней есть риски движения как минимум в район 3750 рублей", - отмечает Кожухова в комментарии инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.