"Финам" рекомендует покупать акции "НОВАТЭКа" с целевой ценой 1778,9 руб. за штуку в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 16,9% с учетом дивидендов, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

Аналитик "Финама" Сергей Кауфман приводит ряд аргументов в пользу рекомендации:

- "НОВАТЭК" планирует нарастить производство СПГ в 2,9-3,6 раза к 2030 году, до 57-70 млн тонн в год.

- Рынок СПГ - наиболее растущий среди рынков ископаемого топлива. Ожидается, что потребление СПГ к 2040 году увеличится в 1,75-2 раза.

- "НОВАТЭК" - один из лидеров по себестоимости СПГ. Его проекты являются прибыльными (включая капитальные затраты) при ценах на СПГ в диапазоне $ 5-6/MMBtu против $ 6-7/MMBtu у большинства конкурентов.

- Стабильный бизнес по продаже газа внутри РФ защищает компанию в периоды мировых коррекций цен на энергоносители.- "НОВАТЭК" всю свою историю повышает дивиденды, а также регулярно проводит обратный выкуп акций в случае коррекций.

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