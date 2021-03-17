Подъем на мировых фондовых рынках может продлиться до мая - "Фридом Финанс"

Подъем на мировых фондовых рынках может продлиться до мая, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова.

"Волатильность на американском рынке упала к уровням середины февраля 2020 года, когда COVID-19 еще не был признан пандемией. Индекс VIX, являющийся индикатором страха инвесторов, опустился ниже 20 пунктов. Это все еще выше спокойного 2019 года, когда он большую часть времени колебался в диапазоне 13-19 пунктов, однако текущее снижение все равно стоит считать переломным моментом. Синхронно с падением VIX мы наблюдаем и другие признаки нормализации рынка: S&P 500 обновляет годовые максимумы, подходя близко к исторической планке 4000 пунктов. Менее 0,5% рынок недотянул во вторник до этой высоты. Не исключено, что до конца недели это все же случится, став символическим переходом к новому бычьему раунду", - отмечает эксперт.

На взгляд Емельянова, позитивный настрой инвесторов определяется двумя причинами. Во-первых, беспроблемной реализацией пакета Байдена на $1,9 трлн, который подстегнет спрос в наиболее просевших и отстающих секторах: от энергетики до туризма. Во-вторых, успехами вакцинации. Среди крупных стран США уверенно лидируют по доле населения, полностью привитого от COVID-19. На данный момент это более 30% жителей страны. Для сравнения, в среднем по миру этот показатель составляет менее 5%, в России и Бразилии, наиболее близких к США по масштабам вакцинации, - в пределах 5,5%. Накануне американский Центр по контролю над заболеваниями отчитался о том, что властям удалось закупить и развести по штатам почти 143 млн доз. На этом фоне Bank of America в своем ежемесячном обзоре рынка не упомянул COVID-19 как основную угрозу для экономики - впервые более чем за год, указывает аналитик.

"Наблюдаемый сейчас подъем на фондовых рынках имеет шансы продлиться, как минимум, до мая, - полагает эксперт "Фридом Финанс". - В этом месяце розничные игроки и институциональные фонды традиционно снижают свою активность либо частично фиксируют свои позиции. Исходя из оценки, что на рынок акций придет порядка $400-500 млрд новых денег из пакета Байдена, в умеренном сценарии можно рассчитывать на рост основных индексов еще на 5%, что позволит S&P 500 побороться этой весной за отметку 4200 пунктов. Nasdaq Composite, торгуемый сейчас на 4% ниже своих февральских пиков, за те же два месяца способен не только отыграть потери, но и выйти на новые пики в районе 14600-14700 пунктов".

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