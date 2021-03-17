Рубль может ослабнуть до 73,5 руб./$1 после заседания ФРС США - Sber CIB

Рубль может ослабнуть до 73,5 руб./$1 и даже приблизиться к 74 руб./$1 после заседания ФРС США, говорится в комментарии Sber CIB.

"Рубль может ослабнуть вместе с остальными валютами после заседания ФРС США, но поддержку ему оказывает рост ставок валютных свопов, - указывают аналитики инвестбанка Юрий Попов, Николай Минко и Алиса Закирова. - Во вторник утром рубль подешевел до 73 руб./$1 после довольно существенного укрепления накануне. Затем российская валюта начала укрепляться и достигла 72,5 руб./$1 - это самый сильный уровень с середины декабря. Поддержку рублю оказало временное снижение доходности гособлигаций США наряду с повышением ставок годовых валютных свопов USD/RUB. Последние вчера выросли на 5 б. п. до 4,95% - это отражает усиливающиеся ожидания, что Банк России повысит ключевую ставку, в связи с чем повышается привлекательность рубля для операций carry trade".

Однако вечером возобновился рост доходности КО США и глобальное укрепление доллара. В результате рубль вернулся к отметке 72,8 руб./$1, а в среду торгуется около 73 руб./$1, констатируют Попов, Минко и Закирова. В центре внимания сегодня заседание ФРС США по денежно-кредитной политике и обновленные экономические прогнозы регулятора.

"Ожидается, что ФРС может существенно повысить прогнозы после одобрения дополнительного стимулирования в США и на фоне прогресса в борьбе с пандемией. В частности, прогноз по темпам роста ВВП США на 2021 год может быть повышен до 6-7%. Также есть вероятность, что может существенно увеличиться количество членов Комитета по открытым рынкам (FOMC), которые допускают повышение ставки в 2022-2023 годах. Если это случится, доходность 10-летних гособлигаций США, на наш взгляд, может вырасти до 1,7%, а доллар может укрепиться примерно на 1-2% против большинства основных валют. На этом фоне рубль, вероятно, вернется к отметке 73,5 руб./$1 или даже приблизится к 74 руб./$1", - полагают эксперты Sber CIB.

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