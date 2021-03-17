"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Moderna с целью $200

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Moderna Inc. с целью $200 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28%, стоп-приказ: $140, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Moderna - это американская биотехнологическая компания, которая активно участвует в разработке вакцины от COVID-19. На сегодняшний день мы наблюдаем удачную комбинацию технических уровней для входа и положительного новостного фона. Накануне компания сообщила о начале проведения испытания вакцины на детях от 6 месяцев до 11 лет, что в перспективе дает новый рынок сбыта для компании. Учитывая резкую динамику 16 марта, возможно мы увидим краткосрочное спекулятивное охлаждение котировок. На наш взгляд, этим можно воспользоваться для входа в позицию. В случае, если снижение не последует, акции будут также интересны для покупки", - отмечают аналитики "Финама".

С точки зрения теханализа бумага движется в рамках растущего тренда. "Открывать позицию рекомендуем от текущих уровней с целью $200. При покупке на 10% и выставлением стоп-заявки на уровне $140, риск на портфель составит 1%. Соотношение прибыль/риск составляет 3", - указывают эксперты инвесткомпании.

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