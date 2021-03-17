Бумаги Норникеля остаются привлекательными в долгосрочной перспективе - ПСБ

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют рекомендацию "покупать" для бумаг ГМК "Норильский никель", считая их привлекательными в долгосрочной перспективе, сообщается в обзоре.

"В целом негативное влияние февральской аварии на финансовые показатели "Норникеля" нам представляется небольшим. Исходя из наших текущих прогнозов по ценам на промышленные и драгоценные металлы, авария может привести лишь к незначительному сокращению выручки (в пределах 3%-4%) в текущем году и затормозит рост доходов. Мы полагаем, что неясность относительно финансовых затрат на ликвидацию последствий подтопления, возможных штрафов и задержек ввода рудников в эксплуатацию способны "придавливать" еще некоторое время котировки бумаг "Норникеля", однако вряд ли долго", - пишет эксперт ПСБ Евгений Локтюхов.

По мнению аналитика, потенциал конъюнктурного давления на бумаги компании ограничен, так как в настоящее время нет сомнений в качестве активов компании и способности решить производственные проблемы. А сам "Норникель", отмечает Локтюхов, обладает весьма интересным продуктовым профилем - перспективы промышленных металлов и МПГ позитивны ввиду ужесточения экологических стандартов и значительного потенциала развития электропотребления.

"Компания, по нашему мнению, остается долгосрочно привлекательной. Мы учли в своих моделях временную просадку операционных показателей и появившийся риск навеса дополнительного предложения со стороны Индонезии, способного среднесрочно "придавливать" ценовую конъюнктуру рынка никеля. И в результате несколько понизили оценку целевой стоимости бумаг "Норникеля" до 27214 рублей за акцию, оставив рекомендацию "покупать", - указывает эксперт ПСБ.

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