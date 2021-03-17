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17 марта 2021 года 12:09
Цены ОФЗ продолжат плавно снижаться до конца текущей недели - ITI Capital
Баланс сил на долговом рынке до конца недели, скорее всего, останется на стороне продавцов, и цены ОФЗ продолжат плавно снижаться вплоть до объявления итогов заседания ЦБ, а также выхода свежей еженедельной статистики по динамике потребительских цен, отмечается в комментарии ITI Capital. "Привычный набор факторов в виде растущего инфляционного давления (как в России, так и глобально), усиливающихся ожиданий скорого разворота монетарного цикла и очередного подъема доходности американских казначейских облигаций продолжает давить на цены рублевых гособлигаций", - пишут аналитики инвесткомпании. На их взгляд, главным ожидаемым событием текущей недели станет заседание ЦБ России по вопросам денежно-кредитной политики, намеченное на пятницу, 19 марта. Все больше участников рынка начинает закладывать в свои прогнозы более резкую траекторию повышения ключевой ставки и даже не исключают, что первый шаг в этом направлении будет сделан уже на ближайшем заседании. Обращает на себя внимание экспертов и резкий рост доходности ОФЗ на ближнем участке кривой (до трех лет), уже отражающий повышение ставки вплоть до 5%, или на 75 б.п. от текущего уровня. Риторика ведущих представителей регулятора также стала заметно жестче в последние недели. Не исключается, что нормализация монетарных условий (то есть переход к диапазону 5-6%) произойдет уже в текущем году, хотя еще в начале года регулятор планировал сохранять стимулирующие меры вплоть до 2022г. "Наш базовый прогноз предполагает как минимум два шага повышения ключевой ставки до конца года, что будет соответствовать ее значению на уровне 4,75%. Что же касается ближайшего заседания, то мы оцениваем вероятность ужесточения как 50/50. На наш взгляд, данное решение, скорее всего, будет принято на опорном заседании регулятора, намеченном на 23 апреля. Мы ожидаем, что баланс сил до конца новой недели продолжит оставаться на стороне продавцов и цены ОФЗ продолжат плавно снижаться вплоть до объявления итогов заседания, а также выхода свежей еженедельной статистики по динамике потребительских цен", - заключают эксперты ITI Capital. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-АНАЛИТИКА
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