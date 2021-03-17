"Финам" позитивно оценивает перспективы акций "РусАла"

Аналитики "Финама" позитивно оценивают перспективы акций "РусАла", говорится в комментарии инвесткомпании.

"Показатели отчетности "РусАла" за второе полугодие 2020 года заметно превзошли результаты первой половины 2020 года, а по EBITDA и прибыли - и второго полугодия 2019 года. На фоне восстановления спроса и роста цен на алюминий мы видим явную тенденцию на улучшение показателей в 2021 году и сохраняем позитивное отношение к акциям компании", - отмечает аналитик отдела анализа акций Алексей Калачев.

По мнению эксперта, компания выиграет от роста цен на промышленные металлы и от курса мировой экономики на декарбонизацию. Более 90% алюминия "РусАл" производит с использованием энергии от возобновляемых источников, что позволяет продвигать продукцию на рынке в качестве продукции с минимальным углеродным следом. Кроме прочих преимуществ это открывает компании доступ к льготному "зеленому" финансированию и позволит эффективно реструктурировать долг, который пока остается большим, указывает Калачев.

"В перспективе мы видим, что компания сможет снизить долговую нагрузку и вернуться к выплате дивидендов, что станет сильным драйвером роста для ее акций. Предыдущие цели по акциям "РусАла", которые мы ставили, были достигнуты еще на прошлой неделе, и сейчас оценка компании поставлена нами на пересмотр в сторону повышения", - отмечает аналитик "Финама".

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