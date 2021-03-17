.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром просел вслед за мировыми фондовыми площадками, раллирует на 30% Белуга
.
ГЛАВНОЕ
Падение промпроизводства в феврале в РФ ускорилось до 3,7%
В феврале падение промпроизводства в РФ усилилось до 3,7% после 1,9%, согласно пересмотренным данным, в январе. Данные оказались слабее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 2,6%
 
ФНС проверяет счета россиян за рубежом
Подразделения ФНС направляют физлицам письма, где сообщается, что служба располагает данными об их операциях в других странах, со ссылкой на положения закона об автоматическом обмене информацией с зарубежными юрисдикциями. В основном от налоговой...
 
Промпроизводство в феврале с исключением календарного фактора снизилось на 0,8% - Минэкономразвития
Снижение промышленного производства в РФ в феврале 2021 года с исключением "високосного дня" февраля 2020 года оценивается в 0,8% в годовом сравнении, говорится в обзоре Минэкономразвития. Как сообщил Росстат во вторник, промышленное производство...
 
Счетная палата в 2020 году выявила нарушения на 355,5 млрд руб.
Счетная палата РФ в 2020 году выявила почти 4 тыс. нарушений на 355,5 млрд рублей, значительную часть - 108,7 млрд рублей - составляют нарушения при проведении государственных закупок. Такие сведения содержатся в отчете о работе ведомства в прошлом...
 
17 марта 2021 года 11:37

Рынок акций РФ утром просел вслед за мировыми фондовыми площадками, раллирует на 30% Белуга

Москва. 17 марта. Рынок акций РФ утром в среду просел вслед за внешними фондовыми площадками в ожидании итогов заседания Федрезерва США, сдерживает откат подросшая нефть на статистике о запасах сырья в США; раллируют почти на 30% без новостей акции ПАО "Белуга групп".

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3563,42 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1535,35 пункта (-1,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,9%.

Доллар стоит 73,11 рубля (+0,26 рубля), доходность 10-летних UST выросла до 1,632% годовых (+0,6%).

Подешевели расписки Ozon (MOEX: OZON) (-2,9%), акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1% и -0,8% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,8%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Подорожали акции "Московской биржи" (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, одно из главных опасений связано с тем, что заявления ФРС США могут оказаться неубедительными в плане контроля растущих доходностей в США. Для рубля очередные осложнения выглядят в виде доклада разведки США, который приравнивает "треп" на страницах Facebook к целенаправленной политике РФ по влиянию на американские выборы. Соответственно, можно ожидать от рынка акций РФ небольшой просадки, а от рубля - слабости, хотя доклад американской разведки мог оказаться заметно более жестким.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, после того, как ранее котировки Brent достигли $70 за баррель, участники рынка начали более внимательно отслеживать динамику спроса и оценивать, насколько ситуация соответствует оптимистичным прогнозам последних месяцев. Большие надежды были связаны с вакцинацией от COVID-19, которая позволила бы избежать дальнейших жестких локдаунов и обеспечила бы благоприятные условия для восстановления спроса на топливо. Однако доля вакцинированного населения растет достаточно сдержанными темпами. Запрет на вакцину AstraZeneca в ряде стран Европы из-за возможных побочных эффектов склоняет аналитиков к еще большему скепсису по поводу сроков достижения критической доли вакцинирования населения, которая позволила бы снять социальные ограничения.

На нефтяном рынке восходящий тренд пока остается в силе, но потенциал для роста выглядит ограниченным, хотя при повторном закреплении Brent выше $70 за баррель может открыться дорога для еще одного короткого импульса в район $73,2 за баррель. В дальнейшем при отсутствии позитивных драйверов вероятна коррекция в район $65-67 за баррель, считает Галактионов.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, к середине недели на мировых рынках активизировались коррекционные настроения на фоне ожидания результатов заседания Федрезерва - инвесторы предпочли частично зафиксировать прибыль по длинным позициям. Внесение изменений в денежно-кредитную политику ФРС в текущий момент выглядит маловероятным, основное внимание инвесторов будет сосредоточено на пересмотре американским регулятором прогнозов по экономике и динамике ставки, а также реакции на продолжающийся рост инфляционных ожиданий и доходностей UST. ФРС по итогам заседания может попытаться снизить опасения рынков относительно возможности более раннего, чем ожидалось, подъема ставки в США, указав на более высокие риски для экономики от преждевременного сворачивания мягкой ДКП и управляемость инфляционных рисков. В этом случае во второй половине недели инвесторы получат повод для возобновления покупок в рисковых активах, что даст возможность для обновления рынками локальных и исторических максимумов.

Тем не менее, утром в среду рынок акций РФ проседает из-за некоторой неопределенности относительно результатов заседания ФРС. В дальнейшем возможен переход рынка в консолидацию у достигнутых уровней в отсутствие свежих стимулов.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что особых сюрпризов от американского регулятора никто не ожидает - ставка останется неизменной, но важны будут дальнейшие слова главы ФРС Пауэлла.

Весь имеющийся позитив рынками уже отыгран и заложен в котировки, поэтому если глава ФРС не "подбросит дров" в топку фондового паровоза, то рынки могут уйти в небольшую коррекцию "по факту" состоявшегося события и несбывшихся позитивных ожиданий.

Пока "голубые фишки" будут пребывать в боковике в ожидании ФРС, спрос сместился на отставший в росте "второй эшелон", где наиболее привлекательно выглядят бумаги энергетиков, которые могут подрасти и в случае коррекции "основного" рынка, считает Антонов.

В США во вторник снизились индексы S&P 500 (-0,2%) и Dow Jones (-0,4%) после обновления рекордов днем ранее, подрос Nasdaq (+0,1%). Во вторник стартовало двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Трейдеры ожидают от регулятора прогнозов процентных ставок и темпов инфляции, отмечает CNBC. Особое внимание приковано к пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла, которая состоится в среду.

Трейдеры также продолжают следить за динамикой доходности казначейских облигаций США, которая в минувшую пятницу обновила максимум более чем за год. В среду доходность UST остается выше 1,6% годовых. Скачок доходности гособлигаций вызвал ротацию из акций роста, поскольку будущие денежные потоки компаний стали менее привлекательны по сравнению с другими активами, пишет CNBC.

В среду в Азии индексы слабо просели (японский Nikkei 225, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng потеряли менее 0,1%), проседает Европа (индекс FTSE теряет 0,1%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне вторника).

Инвесторы заняли выжидательную позицию перед публикацией итогов мартовского заседания Федрезерва. Аналитики прогнозируют, что Федрезерв, вероятно, отметит улучшение перспектив американской экономики, но подчеркнет, что пока слишком рано менять планы в отношении базовой процентной ставки, а также объемов выкупа облигаций.

Нефть утром в среду подросла на данных Американского института нефти (API) о сокращении запасов сырья в США; цена Brent находится на $0,6 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $68,66 за баррель (+0,4% и -0,7% во вторник), апрельская цена WTI - $65,14 за баррель (+0,5% и -0,9% накануне).

Согласно данным API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 12 марта, уменьшились на 1,047 млн баррелей после роста на 12,792 млн баррелей в предыдущую неделю. Эксперты в среднем ожидали увеличения запасов на 2,715 млн баррелей, сообщает Trading Economics.

Официальный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей будет опубликован в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 400 тыс. баррелей, а также сокращение запасов бензина и дистиллятов соответственно на 1,4 млн баррелей и 900 тыс. баррелей.

Тем временем, инвесторы испытывают беспокойство относительно перспектив спроса в Европе в связи с медленными темпами вакцинации от коронавируса. Целый ряд европейских стран, включая Германию, Италию, Испанию и Францию, приостановили использование вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca из-за вероятных побочных эффектов. Речь идет о ряде случаев возникновения тромбов после вакцинации, однако эксперты утверждают, что четкая связь пока не доказана, и сами эти случаи не выходят за рамки общей статистики.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-3,4%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-2%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,9%).

Подорожали бумаги ПАО "Белуга групп" (+28,3%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+11,7% и +5,9% "префы"), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+7,7%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+6,5%), ГДР "Лента" (MOEX: LNTA) (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 14,48 млрд рублей (из них 3,81 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 2,52 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,3 млрд рублей - на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
17 марта 2021 года 14:17
Рубль может ослабнуть до 73,5 руб./$1 после заседания ФРС США - Sber CIB
Рубль может ослабнуть до 73,5 руб./$1 и даже приблизиться к 74 руб./$1 после заседания ФРС США, говорится в комментарии Sber CIB. "Рубль может ослабнуть вместе с остальными валютами после заседания ФРС США, но поддержку ему оказывает рост ставок валютных свопов, - указывают аналитики инвестбанка...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 13:53
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Moderna с целью $200
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Moderna Inc. с целью $200 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28%, стоп-приказ: $140, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Moderna - это американская биотехнологическая...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 13:33
Итоги заседания ФРС могут подтолкнуть валютный курс к 73,5 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"
Итоги заседания ФРС США могут вернуть волатильность на рынки и подтолкнуть курс к 73,5 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Рубль во вторник укреплялся, достигая в моменте уровня в 72,6 руб./$ - максимума с лета прошлого года. Однако в среду курс доллара растет, другие валюты...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 13:13
Рубль до конца весны может укрепиться к евро сильнее, чем к доллару - Банк "Открытие"
Рубль до конца весны может укрепиться к евро сильнее, чем к доллару, говорится в комментарии старшего экономиста аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максима Петроневича. "Валюты развивающихся стран, в том числе российский рубль, продолжают укрепление к доллару США. Рубль...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 12:47
Альфа-банк видит потенциал переоценки ожиданий по EBITDA для ряда нефтекомпаний РФ на 2021г
Альфа-банк видит потенциал пересмотра ожиданий по показателю EBITDA для ряда российских нефтяных компаний на 2021 год, сообщается в обзоре банка. "По итогам "круглого стола" с нефтяными компаниями, проведенного вице-премьером Александром Новаком в начале этой недели, на котором обсуждался вопрос...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 12:30
Бумаги Норникеля остаются привлекательными в долгосрочной перспективе - ПСБ
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют рекомендацию "покупать" для бумаг ГМК "Норильский никель", считая их привлекательными в долгосрочной перспективе, сообщается в обзоре. "В целом негативное влияние февральской аварии на финансовые показатели "Норникеля" нам представляется небольшим. Исходя...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 12:09
Цены ОФЗ продолжат плавно снижаться до конца текущей недели - ITI Capital
Баланс сил на долговом рынке до конца недели, скорее всего, останется на стороне продавцов, и цены ОФЗ продолжат плавно снижаться вплоть до объявления итогов заседания ЦБ, а также выхода свежей еженедельной статистики по динамике потребительских цен, отмечается в комментарии ITI...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 11:47
"Финам" позитивно оценивает перспективы акций "РусАла"
Аналитики "Финама" позитивно оценивают перспективы акций "РусАла", говорится в комментарии инвесткомпании. "Показатели отчетности "РусАла" за второе полугодие 2020 года заметно превзошли результаты первой половины 2020 года, а по EBITDA и прибыли - и второго полугодия 2019 года. На фоне...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 11:24
Котировки нефти вряд ли выйдут из диапазона $67,8-69,0/барр. в среду - ПСБ
Котировки нефти вряд ли выйдут из диапазона $67,8-69,0 за баррель в среду, отмечается в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. "Статистика от API показала неожиданное снижение запасов нефти и бензинов на 1 и 0,9 млн барр., и рост запасов дистиллятов на 0,9 млн...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 11:02
Риски развития краткосрочной коррекции цены нефти к $65,50/барр. сохраняются - "Велес Капитал"
Риски развития краткосрочной коррекции цены нефти марки Brent к уровню $65,50 за баррель сохраняются, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI утром в среду растут. Цены отступили от района поддержек в $67,50 и $64 за...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 10:41
Возможно снижение котировок акций "Норникеля" до 22000 руб. в краткосрочной перспективе - BCS Express
Котировки акций "Норникеля" могут временно снизиться до 22000 руб. в рамках эмоциональной реакции инвесторов на новости о последствиях аварии на рудниках Октябрьский и Таймырский, говорится в комментарии BCS Express. "Акции "Норникеля" во вторник обвалились на новостях о последствиях аварии на...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 10:26
Вероятно возвращение рубля в диапазон 73,5-74 руб./$1 - Sber CIB
Вероятно возвращение курса рубля в диапазон 73,5-74 руб./$1 после заседания ФРС США, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Рубль в среду утром торгуется около 73 руб./$1, констатируют в Sber CIB. Инвесторы ждут итогов заседания ФРС США. "Скорее всего, Федрезерв повысит прогноз ВВП США и...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 10:13
Рубль в среду, скорее всего, останется в диапазоне 73,0-74,0 руб./$1 - "Универ Капитал"
Рубль в среду, скорее всего, останется в диапазоне 73,0-74,0 руб./$1 и на уровне 87,0-88,0 руб./EUR1, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Российская валюта укрепляется к доллару и евро, как и большинство валют...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 10:06
Рубль проведет торги в среду вблизи уровня 73 руб./$1 - ПСБ
Курс рубля к доллару останется около уровня 73 руб./$1 в течение торговой сессии в среду, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич. "На валютной секции Московской биржи на утренней сессии в среду продажи в рубле преобладают. Поводом к ослаблению рубля выступает умеренное...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 10:00
Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут отчётность "РусАла", заседание ФРС США и данные по рынку нефти: - "РусАл" опубликует финансовую отчётность; - ФРС США примет решения по процентным ставкам и даст комментарий; -...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.