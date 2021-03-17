Рынок акций РФ утром просел вслед за мировыми фондовыми площадками, раллирует на 30% Белуга

Москва. 17 марта. Рынок акций РФ утром в среду просел вслед за внешними фондовыми площадками в ожидании итогов заседания Федрезерва США, сдерживает откат подросшая нефть на статистике о запасах сырья в США; раллируют почти на 30% без новостей акции ПАО "Белуга групп".

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3563,42 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1535,35 пункта (-1,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,9%.

Доллар стоит 73,11 рубля (+0,26 рубля), доходность 10-летних UST выросла до 1,632% годовых (+0,6%).

Подешевели расписки Ozon (MOEX: OZON) (-2,9%), акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1% и -0,8% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,8%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Подорожали акции "Московской биржи" (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, одно из главных опасений связано с тем, что заявления ФРС США могут оказаться неубедительными в плане контроля растущих доходностей в США. Для рубля очередные осложнения выглядят в виде доклада разведки США, который приравнивает "треп" на страницах Facebook к целенаправленной политике РФ по влиянию на американские выборы. Соответственно, можно ожидать от рынка акций РФ небольшой просадки, а от рубля - слабости, хотя доклад американской разведки мог оказаться заметно более жестким.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, после того, как ранее котировки Brent достигли $70 за баррель, участники рынка начали более внимательно отслеживать динамику спроса и оценивать, насколько ситуация соответствует оптимистичным прогнозам последних месяцев. Большие надежды были связаны с вакцинацией от COVID-19, которая позволила бы избежать дальнейших жестких локдаунов и обеспечила бы благоприятные условия для восстановления спроса на топливо. Однако доля вакцинированного населения растет достаточно сдержанными темпами. Запрет на вакцину AstraZeneca в ряде стран Европы из-за возможных побочных эффектов склоняет аналитиков к еще большему скепсису по поводу сроков достижения критической доли вакцинирования населения, которая позволила бы снять социальные ограничения.

На нефтяном рынке восходящий тренд пока остается в силе, но потенциал для роста выглядит ограниченным, хотя при повторном закреплении Brent выше $70 за баррель может открыться дорога для еще одного короткого импульса в район $73,2 за баррель. В дальнейшем при отсутствии позитивных драйверов вероятна коррекция в район $65-67 за баррель, считает Галактионов.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, к середине недели на мировых рынках активизировались коррекционные настроения на фоне ожидания результатов заседания Федрезерва - инвесторы предпочли частично зафиксировать прибыль по длинным позициям. Внесение изменений в денежно-кредитную политику ФРС в текущий момент выглядит маловероятным, основное внимание инвесторов будет сосредоточено на пересмотре американским регулятором прогнозов по экономике и динамике ставки, а также реакции на продолжающийся рост инфляционных ожиданий и доходностей UST. ФРС по итогам заседания может попытаться снизить опасения рынков относительно возможности более раннего, чем ожидалось, подъема ставки в США, указав на более высокие риски для экономики от преждевременного сворачивания мягкой ДКП и управляемость инфляционных рисков. В этом случае во второй половине недели инвесторы получат повод для возобновления покупок в рисковых активах, что даст возможность для обновления рынками локальных и исторических максимумов.

Тем не менее, утром в среду рынок акций РФ проседает из-за некоторой неопределенности относительно результатов заседания ФРС. В дальнейшем возможен переход рынка в консолидацию у достигнутых уровней в отсутствие свежих стимулов.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что особых сюрпризов от американского регулятора никто не ожидает - ставка останется неизменной, но важны будут дальнейшие слова главы ФРС Пауэлла.

Весь имеющийся позитив рынками уже отыгран и заложен в котировки, поэтому если глава ФРС не "подбросит дров" в топку фондового паровоза, то рынки могут уйти в небольшую коррекцию "по факту" состоявшегося события и несбывшихся позитивных ожиданий.

Пока "голубые фишки" будут пребывать в боковике в ожидании ФРС, спрос сместился на отставший в росте "второй эшелон", где наиболее привлекательно выглядят бумаги энергетиков, которые могут подрасти и в случае коррекции "основного" рынка, считает Антонов.

В США во вторник снизились индексы S&P 500 (-0,2%) и Dow Jones (-0,4%) после обновления рекордов днем ранее, подрос Nasdaq (+0,1%). Во вторник стартовало двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Трейдеры ожидают от регулятора прогнозов процентных ставок и темпов инфляции, отмечает CNBC. Особое внимание приковано к пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла, которая состоится в среду.

Трейдеры также продолжают следить за динамикой доходности казначейских облигаций США, которая в минувшую пятницу обновила максимум более чем за год. В среду доходность UST остается выше 1,6% годовых. Скачок доходности гособлигаций вызвал ротацию из акций роста, поскольку будущие денежные потоки компаний стали менее привлекательны по сравнению с другими активами, пишет CNBC.

В среду в Азии индексы слабо просели (японский Nikkei 225, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng потеряли менее 0,1%), проседает Европа (индекс FTSE теряет 0,1%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне вторника).

Инвесторы заняли выжидательную позицию перед публикацией итогов мартовского заседания Федрезерва. Аналитики прогнозируют, что Федрезерв, вероятно, отметит улучшение перспектив американской экономики, но подчеркнет, что пока слишком рано менять планы в отношении базовой процентной ставки, а также объемов выкупа облигаций.

Нефть утром в среду подросла на данных Американского института нефти (API) о сокращении запасов сырья в США; цена Brent находится на $0,6 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $68,66 за баррель (+0,4% и -0,7% во вторник), апрельская цена WTI - $65,14 за баррель (+0,5% и -0,9% накануне).

Согласно данным API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 12 марта, уменьшились на 1,047 млн баррелей после роста на 12,792 млн баррелей в предыдущую неделю. Эксперты в среднем ожидали увеличения запасов на 2,715 млн баррелей, сообщает Trading Economics.

Официальный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей будет опубликован в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 400 тыс. баррелей, а также сокращение запасов бензина и дистиллятов соответственно на 1,4 млн баррелей и 900 тыс. баррелей.

Тем временем, инвесторы испытывают беспокойство относительно перспектив спроса в Европе в связи с медленными темпами вакцинации от коронавируса. Целый ряд европейских стран, включая Германию, Италию, Испанию и Францию, приостановили использование вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca из-за вероятных побочных эффектов. Речь идет о ряде случаев возникновения тромбов после вакцинации, однако эксперты утверждают, что четкая связь пока не доказана, и сами эти случаи не выходят за рамки общей статистики.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-3,4%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-2%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,9%).

Подорожали бумаги ПАО "Белуга групп" (+28,3%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+11,7% и +5,9% "префы"), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+7,7%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+6,5%), ГДР "Лента" (MOEX: LNTA) (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 14,48 млрд рублей (из них 3,81 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 2,52 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,3 млрд рублей - на акции "Газпрома").