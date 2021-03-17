Котировки нефти вряд ли выйдут из диапазона $67,8-69,0/барр. в среду - ПСБ

Котировки нефти вряд ли выйдут из диапазона $67,8-69,0 за баррель в среду, отмечается в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Статистика от API показала неожиданное снижение запасов нефти и бензинов на 1 и 0,9 млн барр., и рост запасов дистиллятов на 0,9 млн барр. Эти данные немного играют в плюс ценам на нефть: ближайший фьючерс вернулся выше $68/барр. В среду в фокусе данные от Минэнерго США, а также традиционный ежемесячный обзор рынка и прогноз от МЭА. Он будет крайне интересным в части оценок спроса, учитывая, что в предыдущих обзорах агентство 5 раз подряд понижало оценки. Сейчас на фоне проблем с вакцинацией в Европе (задержка поставок, побочные эффекты) восстановление спроса на энергоносители стоит особенно остро. Мы не ждем, что МЭА пересмотрит оценки в лучшую сторону. По Brent сегодня ориентируемся на переход к снижению по факту сдержанных оценок МЭА, но статистика по запасам от Минэнерго, если выйдет схожей с API, может сгладить негатив. Поэтому наш ориентир на среду: $67,8-69,0/барр.", - отмечает Крылова.

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