Риски развития краткосрочной коррекции цены нефти к $65,50/барр. сохраняются - "Велес Капитал"

Риски развития краткосрочной коррекции цены нефти марки Brent к уровню $65,50 за баррель сохраняются, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI утром в среду растут. Цены отступили от района поддержек в $67,50 и $64 за баррель соответственно, хотя риски развития краткосрочной коррекции в район $65,50 и $62,50 за баррель сохраняются (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Американский институт нефти сообщил о падении запасов "черного золота" на прошлой неделе на 1 млн баррелей, а запасов бензина - на 0,9 млн баррелей, что инвесторы восприняли с умеренным оптимизмом. От отчета Минэнерго США в среду ждут данные об увеличении запасов нефти", - отмечает эксперт инвесткомпании.

Также Кожухова напоминает, что в среду ежемесячный отчет опубликует Международное энергетическое агентство.

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