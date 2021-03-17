Возможно снижение котировок акций "Норникеля" до 22000 руб. в краткосрочной перспективе - BCS Express

Котировки акций "Норникеля" могут временно снизиться до 22000 руб. в рамках эмоциональной реакции инвесторов на новости о последствиях аварии на рудниках Октябрьский и Таймырский, говорится в комментарии BCS Express.

"Акции "Норникеля" во вторник обвалились на новостях о последствиях аварии на рудниках Октябрьский и Таймырский. Компания сообщила, что планирует восстановить работу на них в течение 3-4 месяцев. Ожидаемые объемы выпадения производства относительно ранее утвержденных годовых планов составят порядка 35 тыс. тонн никеля, 65 тысяч тонн меди, 22 тонны металлов платиновой группы", - пишут эксперты инвесткомпании.

По их мнению, обозначенные "Норникелем" прогнозы предполагают выбытие 15-16% от прогнозируемого объема добычи никеля на 2021г, 16-17% меди и 22-23% металлов платиновой группы. Это существенная величина, поэтому наблюдалась негативная реакция в акциях.

Аналитики BCS Express полагают, что в краткосрочной перспективе волатильность в бумаге останется повышенной. "С пробоем 23000 руб. техническая картина ухудшилась. Не исключено, что бумаги в рамках эмоциональной реакции могут снизиться до 22000 руб. На среднесрочном горизонте более оптимистичные ожидания. Компания ранее отмечала, что авария повлечет материальные последствия - это уже во многом заложено в котировки. Более того, представленные оценки не оправдали самые негативные прогнозы, а появление ясности по срокам восстановления работы должно оказать позитивное влияние на сентимент в бумаге, как только первая реакция будет переварена", - отмечается в комментарии BCS Express.

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