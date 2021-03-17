Вероятно возвращение рубля в диапазон 73,5-74 руб./$1 - Sber CIB

Вероятно возвращение курса рубля в диапазон 73,5-74 руб./$1 после заседания ФРС США, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Рубль в среду утром торгуется около 73 руб./$1, констатируют в Sber CIB. Инвесторы ждут итогов заседания ФРС США. "Скорее всего, Федрезерв повысит прогноз ВВП США и даст понять, что вероятность повышения ставки в 2022-2023 годах возросла. В этом случае доллар может укрепиться на 1-2% против основных валют, а рубль вернется к 73,5-74 руб./$1", - предполагают эксперты инвестбанка.

Доходность российских госбумаг во вторник почти не изменилась, и аналитики Sber CIB прогнозируют, что перед окончанием заседания ФРС США она также останется стабильной, если аукционы Минфина по размещению госдолга пройдут успешно и ведомству удастся привлечь 50-60 млрд рублей.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.