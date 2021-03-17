Рубль в среду, скорее всего, останется в диапазоне 73,0-74,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в среду, скорее всего, останется в диапазоне 73,0-74,0 руб./$1 и на уровне 87,0-88,0 руб./EUR1, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта укрепляется к доллару и евро, как и большинство валют развивающихся рынков, накануне очередного заседания ФРС и в ожидании заседания ЦБ РФ в пятницу. Нефтяные котировки снижаются на опасениях разрастания третьей волны пандемии, которая началась в Европе, и на фоне сложностей с проведением вакцинации из-за приостановки рядом стран применения препарата от AstraZeneca. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,9% и составила $68,26 за баррель. Цена апрельских контрактов на нефть марки WTI сократилась на 1,22% и составила $64,59 за баррель.", - отмечает Тузов.

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