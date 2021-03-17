Рубль проведет торги в среду вблизи уровня 73 руб./$1 - ПСБ

Курс рубля к доллару останется около уровня 73 руб./$1 в течение торговой сессии в среду, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"На валютной секции Московской биржи на утренней сессии в среду продажи в рубле преобладают. Поводом к ослаблению рубля выступает умеренное снижение валют развивающихся стран и рост санкционных рисков. При этом позитивной динамики цен на нефть не хватает для удержания национальной валютой позиций у уровней закрытия вторника. В результате пара доллар/рубль вновь тестирует снизу отметку 73 руб./$1, пробитую в понедельник. В ходе торгов ожидаем сохранения позиций американской валюты вблизи данной отметки. Основное же движение на валютном рынке может пройти в рамках вечерней сессии на объявлении итогов заседания американского регулятора", - отмечает эксперт ПСБ.

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