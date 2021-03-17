Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут отчётность "РусАла", заседание ФРС США и данные по рынку нефти:

- "РусАл" опубликует финансовую отчётность;

- ФРС США примет решения по процентным ставкам и даст комментарий;

- Международное энергетическое агентство (МЭА) выпустит ежемесячный обзор нефтяного рынка;

- В США выйдет еженедельная сводка Управления энергетической информации (EIA) по товарным запасам нефти и нефтепродуктов.

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