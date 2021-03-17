Возможно снижение индекса Мосбиржи к 3570 пунктам в среду утром - ПСБ

Индекс Мосбиржи может снизиться к уровню 3570 пунктов в начале торговой сессии в среду, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"На сложившемся внешнем фоне ожидаем преобладания продаж в российских акциях в начале торгового дня в среду. Инвесторы, учитывая некоторую неопределенность относительно результатов заседания ФРС и нахождение рынка у исторических максимумов, могут предпочесть зафиксировать прибыль по части длинных позиций, снизив риски по своим портфелям. Это приведет к отступлению индекса Мосбиржи в район 3570 пунктов в начале сессии. В дальнейшем возможен переход рынка в консолидацию у достигнутых уровней в отсутствии стимулов для направленного движения и ожидании итогов заседания ФРС США", - отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

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