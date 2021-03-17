Рубль, вероятно, вернется в диапазон 73-74,7 руб./$1 после окончания налогового периода в марте - "Алор Брокер"

Пара доллар/рубль, вероятно, вернется в диапазон 73-74,7 руб./$1 после окончания налогового периода в марте, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Пара доллар/рубль показывает намерение вновь вернуться выше отметки 73 руб./$1. Пока на утренних торгах рубль сдал доллару четверть завоеванных во вторник позиций. Сейчас курс рубля поддерживает налоговый период, но после его окончания с очень большой вероятностью пара вновь уйдет в привычный для последних месяцев коридор 73-74,7 руб./$1. Причем при появлении какого-либо негатива или серьезного ухудшения внешнего фона приступит к тестированию верхней границы указанного диапазона, - пишет главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов. - Поэтому среднесрочно покупка доллара против рубля выглядит оправданной, но при этом нужно заложить возможность усреднения позиции в район 72,5 руб./$1 или чуть ниже".

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