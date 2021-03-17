Индекс Мосбиржи откроет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 3580-3600п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 3580-3600 пунктов, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с несущественным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3580-3600 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3570, 3550 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3620, 3640 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначный утренний внешний фон", - указывает Манжос в комментарии инвесткомпании.

По мнению эксперта, во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов. Среди ряда иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость будет иметь выход еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (17:30 МСК).

Также Манжос отмечает, что традиционным фактором стабилизации локального рынка акций станут ожидания итогов планового заседания членов Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США (21:00 МСК). Инвесторы и спекулянты не ожидают изменения процентной ставки ФРС, значение будут иметь комментарии по поводу состояния североамериканской экономики (21:30 МСК).

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