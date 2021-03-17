Потенциал краткосрочного роста котировок нефти пока еще не исчерпан - BCS Express

Потенциал для краткосрочного роста котировок нефти марки Brent пока еще не исчерпан, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Котировки нефти марки Brent закрыли торги во вторник около отметки $68,4 за баррель. Восходящий тренд остается в силе, на что указывают растущие минимумы и направленные вверх трендовые индикаторы. Потенциал для роста выглядит ограниченным, но при повторном закреплении выше $70 может открыться дорога для еще одного короткого импульса в район $73,2. В дальнейшем при отсутствии позитивных драйверов вероятна коррекция в район $65-67 за баррель", - прогнозирует аналитик инвесткомпании.

Вышедшая во вторник статистика по запасам нефти от API показала, что запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1 млн баррелей по сравнению с прогнозируемым ростом на 3 млн баррелей, отмечает Галактионов. Запасы бензина упали на 0,9 млн баррелей (прогноз - минус 3 млн), запасы дистиллятов выросли на 0,9 млн баррелей (прогноз - минус 3,4 млн).Статистика оказала смешанный эффект, поскольку снижение запасов нефти было компенсировано более высокими, чем ожидалось, запасами нефтепродуктов, указывает эксперт BCS Express.

Официальные данные по запасам от Минэнерго США будут опубликованы в среду в 17:30 МСК.

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