Возможна консолидация индекса Мосбиржи в среду утром - BCS Express

Возможна консолидация индекса Мосбиржи около текущих уровней в среду утром на смешанном внешнем фоне, говорится в комментарии BCS Express.

Российский рынок акций во вторник выглядел слабее других развивающихся площадок, но это отставание не является устойчивой тенденцией, отмечает эксперт Василий Карпунин. Наоборот, указывает он, со второй половины февраля индекс РТС поступательно опережал индекс MSCI Emerging Markets, так что временное отставание является скорее просто коррекцией.

"Индекс Мосбиржи остановился перед областью технического сопротивления 3600-3620 пунктов. Вероятна временная консолидация под этими уровнями. Если бы не вчерашнее падение котировок бумаги ГМК "Норильский никель", то индекс закрывался бы выше 3600 пунктов, на исторических максимумах, - пишет Карпунин. - Ближайшие локальные поддержки сейчас поднялись к уровню 3510-3520 пунктов. Пока котировки остаются выше, среднесрочный растущий сценарий по-прежнему актуален. В случае же реализации варианта с закреплением выше 3620 пунктов следующие цели роста сместятся в район 3690-3700 пунктов".

Также аналитик инвесткомпании обращает внимание, что одним из ключевых событий среды станет заседание ФРС США. Заявление регулятора опубликуют в 21:00 МСК.

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