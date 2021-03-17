17 марта 2021 года 08:40
Рубль слегка подешевел к доллару и евро на старте торгов среды на фоне снижающейся нефти
Москва. 17 марта. Доллар США и евро слегка подросли на "Московской бирже" в среду утром, рубль немного подешевел к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти и наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,88-72,96 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,9475 руб./$1 (+9,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 86,87 руб./EUR1 (+12 копеек к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 10,8 копейки к уровню закрытия 16 марта, до 79,21 рубля.
Доллар при этом оказался на 1,44 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 11,52 копейки ниже официального курса.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное снижение валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов 17 марта связано как с отрицательной коррекцией нефтяных цен, так и с наметившимся ухудшением ситуации на мировых рынках капитала, что негативно сказывается на всех валютах развивающихся стран.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $68,24 за баррель, что на 0,22% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $64,73 за баррель, что на 0,11% ниже уровня на закрытие рынка 16 марта.
В свою очередь фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду утром демонстрируют смешанную динамику: японский Nikkei 225 снижается почти на 0,3%, при этом китайский CSI300 прибавляет около 0,1%. В свою очередь фьючерс на американский индекс S&P 500 находится в небольшом минусе (-0,06%).
Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов во вторник: индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 опустились после достижения рекордных максимумов накануне, в то время как Nasdaq незначительно повысился. Во вторник стартовало двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Участники рынка ожидают от регулятора прогнозов процентных ставок и темпов инфляции. Особое внимание приковано к пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла, которая состоится в среду.
Трейдеры также продолжают следить за динамикой доходности казначейских облигаций США. Доходность десятилетних US Treasuries во вторник поднялась до 1,618% годовых по сравнению с 1,61% годовых на закрытие рынка в понедельник. В пятницу она обновила максимум более чем за год.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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17 марта 2021 года 14:17
Рубль может ослабнуть до 73,5 руб./$1 и даже приблизиться к 74 руб./$1 после заседания ФРС США, говорится в комментарии Sber CIB.
"Рубль может ослабнуть вместе с остальными валютами после заседания ФРС США, но поддержку ему оказывает рост ставок валютных свопов, - указывают аналитики инвестбанка... читать дальше
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17 марта 2021 года 13:53
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Moderna Inc. с целью $200 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28%, стоп-приказ: $140, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Moderna - это американская биотехнологическая... читать дальше
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17 марта 2021 года 13:33
Итоги заседания ФРС США могут вернуть волатильность на рынки и подтолкнуть курс к 73,5 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".
"Рубль во вторник укреплялся, достигая в моменте уровня в 72,6 руб./$ - максимума с лета прошлого года. Однако в среду курс доллара растет, другие валюты... читать дальше
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17 марта 2021 года 13:13
Рубль до конца весны может укрепиться к евро сильнее, чем к доллару, говорится в комментарии старшего экономиста аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максима Петроневича.
"Валюты развивающихся стран, в том числе российский рубль, продолжают укрепление к доллару США. Рубль... читать дальше
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17 марта 2021 года 12:47
Альфа-банк видит потенциал пересмотра ожиданий по показателю EBITDA для ряда российских нефтяных компаний на 2021 год, сообщается в обзоре банка.
"По итогам "круглого стола" с нефтяными компаниями, проведенного вице-премьером Александром Новаком в начале этой недели, на котором обсуждался вопрос... читать дальше
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17 марта 2021 года 12:30
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют рекомендацию "покупать" для бумаг ГМК "Норильский никель", считая их привлекательными в долгосрочной перспективе, сообщается в обзоре.
"В целом негативное влияние февральской аварии на финансовые показатели "Норникеля" нам представляется небольшим. Исходя... читать дальше
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17 марта 2021 года 12:09
Баланс сил на долговом рынке до конца недели, скорее всего, останется на стороне продавцов, и цены ОФЗ продолжат плавно снижаться вплоть до объявления итогов заседания ЦБ, а также выхода свежей еженедельной статистики по динамике потребительских цен, отмечается в комментарии ITI... читать дальше
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17 марта 2021 года 11:47
Аналитики "Финама" позитивно оценивают перспективы акций "РусАла", говорится в комментарии инвесткомпании.
"Показатели отчетности "РусАла" за второе полугодие 2020 года заметно превзошли результаты первой половины 2020 года, а по EBITDA и прибыли - и второго полугодия 2019 года. На фоне... читать дальше
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17 марта 2021 года 11:37
Москва. 17 марта. Рынок акций РФ утром в среду просел вслед за внешними фондовыми площадками в ожидании итогов заседания Федрезерва США, сдерживает откат подросшая нефть на статистике о запасах сырья в США; раллируют почти на 30% без новостей акции ПАО "Белуга групп". читать дальше
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17 марта 2021 года 11:24
Котировки нефти вряд ли выйдут из диапазона $67,8-69,0 за баррель в среду, отмечается в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.
"Статистика от API показала неожиданное снижение запасов нефти и бензинов на 1 и 0,9 млн барр., и рост запасов дистиллятов на 0,9 млн... читать дальше
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17 марта 2021 года 11:02
Риски развития краткосрочной коррекции цены нефти марки Brent к уровню $65,50 за баррель сохраняются, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.
"Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI утром в среду растут. Цены отступили от района поддержек в $67,50 и $64 за... читать дальше
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17 марта 2021 года 10:41
Котировки акций "Норникеля" могут временно снизиться до 22000 руб. в рамках эмоциональной реакции инвесторов на новости о последствиях аварии на рудниках Октябрьский и Таймырский, говорится в комментарии BCS Express.
"Акции "Норникеля" во вторник обвалились на новостях о последствиях аварии на... читать дальше
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17 марта 2021 года 10:26
Вероятно возвращение курса рубля в диапазон 73,5-74 руб./$1 после заседания ФРС США, говорится в аналитическом материале Sber CIB.
Рубль в среду утром торгуется около 73 руб./$1, констатируют в Sber CIB. Инвесторы ждут итогов заседания ФРС США. "Скорее всего, Федрезерв повысит прогноз ВВП США и... читать дальше
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17 марта 2021 года 10:13
Рубль в среду, скорее всего, останется в диапазоне 73,0-74,0 руб./$1 и на уровне 87,0-88,0 руб./EUR1, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.
"Российская валюта укрепляется к доллару и евро, как и большинство валют... читать дальше
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17 марта 2021 года 10:06
Курс рубля к доллару останется около уровня 73 руб./$1 в течение торговой сессии в среду, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.
"На валютной секции Московской биржи на утренней сессии в среду продажи в рубле преобладают. Поводом к ослаблению рубля выступает умеренное... читать дальше
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