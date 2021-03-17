Рубль слегка подешевел к доллару и евро на старте торгов среды на фоне снижающейся нефти

Москва. 17 марта. Доллар США и евро слегка подросли на "Московской бирже" в среду утром, рубль немного подешевел к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти и наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,88-72,96 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,9475 руб./$1 (+9,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 86,87 руб./EUR1 (+12 копеек к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 10,8 копейки к уровню закрытия 16 марта, до 79,21 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,44 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 11,52 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное снижение валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов 17 марта связано как с отрицательной коррекцией нефтяных цен, так и с наметившимся ухудшением ситуации на мировых рынках капитала, что негативно сказывается на всех валютах развивающихся стран.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $68,24 за баррель, что на 0,22% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $64,73 за баррель, что на 0,11% ниже уровня на закрытие рынка 16 марта.

В свою очередь фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду утром демонстрируют смешанную динамику: японский Nikkei 225 снижается почти на 0,3%, при этом китайский CSI300 прибавляет около 0,1%. В свою очередь фьючерс на американский индекс S&P 500 находится в небольшом минусе (-0,06%).

Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов во вторник: индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 опустились после достижения рекордных максимумов накануне, в то время как Nasdaq незначительно повысился. Во вторник стартовало двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Участники рынка ожидают от регулятора прогнозов процентных ставок и темпов инфляции. Особое внимание приковано к пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла, которая состоится в среду.

Трейдеры также продолжают следить за динамикой доходности казначейских облигаций США. Доходность десятилетних US Treasuries во вторник поднялась до 1,618% годовых по сравнению с 1,61% годовых на закрытие рынка в понедельник. В пятницу она обновила максимум более чем за год.