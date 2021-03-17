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17 марта 2021 года 09:32

Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 17 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов во вторник: индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 опустились после достижения рекордных максимумов накануне, в то время как Nasdaq незначительно повысился. Во вторник стартовало двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Участники рынка ожидают от регулятора прогнозов процентных ставок и темпов инфляции. Особое внимание приковано к пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла, которая состоится в среду.

Трейдеры также продолжают следить за динамикой доходности казначейских облигаций США. Доходность десятилетних US Treasuries во вторник поднялась до 1,618% годовых по сравнению с 1,61% годовых на закрытие рынка в понедельник. В пятницу она обновила максимум более чем за год.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду снижаются, поскольку инвесторы заняли выжидательную позицию перед публикацией итогов мартовского заседания ФРС США. Аналитики прогнозируют, что Федрезерв, вероятно, отметит улучшение перспектив американской экономики, но подчеркнет, что пока слишком рано менять планы в отношении базовой процентной ставки, а также объемов выкупа облигаций. Японский индекс Nikkei 225 снизился по итогам дня на 0,01% после роста по итогам шести сессий подряд. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 МСК опустился на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 МСК уменьшился на 1%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов упал на 0,5% (снижение было зафиксировано впервые за четыре дня).

Вместе с тем цены на нефть эталонных марок повышаются в среду после публикации данных Американского института нефти (API), показавших неожиданное снижение запасов в США на прошлой неделе. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в среду составила $68,84 за баррель, что на 0,66% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 0,7% - до $68,39 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $65,28 за баррель, что на 0,74% выше уровня на закрытие предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов снизилась на 0,9% - до $64,8 за баррель.

Согласно данным API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 12 марта, уменьшились на 1,047 млн баррелей после роста на 12,792 млн баррелей в предыдущую неделю. Эксперты в среднем ожидали увеличения запасов на 2,715 млн баррелей, сообщает Trading Economics. Официальный доклад Минэнерго США о запасах энергоносителей будет опубликован в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 400 тыс. баррелей, а также сокращение запасов бензина и дистиллятов соответственно на 1,4 млн баррелей и 900 тыс. баррелей.

Между тем инвесторы испытывают беспокойство относительно перспектив спроса в Европе в связи с медленными темпами вакцинации от коронавируса. Целый ряд европейских стран, включая Германию, Италию, Испанию и Францию, приостановили использование вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca из-за вероятных побочных эффектов. Речь идет о ряде случаев возникновения тромбов после вакцинации, однако эксперты утверждают, что четкая связь пока не доказана, и сами эти случаи не выходят за рамки общей статистики.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась на треть по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 4,242 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,493 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 марта снизился на 0,15% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,21 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,13%, опустившись до 719,85 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "ГТЛК-001Р-14" (-0,6%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,48%) и "ГТЛК-001Р-17" (-0,46%), а в лидерах роста - облигации "МТС-001P-17" (+0,31%), "Магнит БО-002P-01" (+0,2%) и "АФК Система-1Р-13" (+0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Кировский завод" (Санкт-Петербург) установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций 2-й серии объемом 2 млрд 690 тыс. рублей на уровне 9,5% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте через 3 года на уровне 9,84% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 15 марта. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,0-9,5% годовых, а объем размещения ориентировочно составлял 2 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 18 марта.

ООО "Топливная компания "Нафтатранс плюс" установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей на уровне 12% годовых. Предусмотрено досрочное погашение в даты окончания 24-го, 36-го и 48-го купонных периодов. Купоны ежемесячные. Сбор заявок инвесторов начался 4 марта.

АО "Почта России" установило ставку 9-14-го купонов биржевых облигаций серии БО-04 объемом 5 млрд рублей на уровне 6,5% годовых. Выпуск был размещен в марте 2017 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,9% годовых. Ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Срок обращения бумаг - 10 лет.

АО "Первый контейнерный терминал" (ПКТ) установило ставку 11-20-го купонов облигаций 3-й серии на уровне 6,5% годовых. Выпуск облигаций 3-й серии объемом 5 млрд рублей был размещен в марте 2016 года. Ставка 1-10-го купонов облигаций ПКТ составила 12,5% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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