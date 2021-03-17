.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Нефть дорожает
.
ГЛАВНОЕ
Падение промпроизводства в феврале в РФ ускорилось до 3,7%
В феврале падение промпроизводства в РФ усилилось до 3,7% после 1,9%, согласно пересмотренным данным, в январе. Данные оказались слабее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 2,6%
 
ФНС проверяет счета россиян за рубежом
Подразделения ФНС направляют физлицам письма, где сообщается, что служба располагает данными об их операциях в других странах, со ссылкой на положения закона об автоматическом обмене информацией с зарубежными юрисдикциями. В основном от налоговой...
 
Промпроизводство в феврале с исключением календарного фактора снизилось на 0,8% - Минэкономразвития
Снижение промышленного производства в РФ в феврале 2021 года с исключением "високосного дня" февраля 2020 года оценивается в 0,8% в годовом сравнении, говорится в обзоре Минэкономразвития. Как сообщил Росстат во вторник, промышленное производство...
 
Счетная палата в 2020 году выявила нарушения на 355,5 млрд руб.
Счетная палата РФ в 2020 году выявила почти 4 тыс. нарушений на 355,5 млрд рублей, значительную часть - 108,7 млрд рублей - составляют нарушения при проведении государственных закупок. Такие сведения содержатся в отчете о работе ведомства в прошлом...
 
17 марта 2021 года 09:20

Нефть дорожает

Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду снижаются. Цены на нефть эталонных марок повышаются в среду.

Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов во вторник: индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 опустились после достижения рекордных максимумов накануне, в то время как Nasdaq незначительно повысился.

Во вторник стартовало двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Трейдеры ожидают от регулятора прогнозов процентных ставок и темпов инфляции, отмечает CNBC. Особое внимание приковано к пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла, которая состоится в среду.

"Рынок будет следить за каждым словом, - отмечает главный инвестиционный директор подразделения BlackRock (SPB: BLK) Inc. по рынкам активов с фиксированным доходом Рик Ридер. - Если он (Джером Пауэлл - ИФ) ничего не скажет, это повлияет на рынки. Если он скажет много, это тоже повлияет на рынки".

Трейдеры также продолжают следить за динамикой доходности казначейских облигаций США. Доходность десятилетних US Treasuries во вторник поднялась до 1,618% по сравнению с 1,61% на закрытие рынка в понедельник. В пятницу она обновила максимум более чем за год. Недавний скачок доходности гособлигаций вызвал ротацию из акций роста, поскольку будущие денежные потоки компаний стали менее привлекательны по сравнению с другими активами, пишет CNBC.

Розничные продажи в США в феврале упали на 3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило во вторник министерство торговли страны. Темпы снижения стали максимальными за последние десять месяцев, то есть с апреля 2020 года. Эксперты в среднем прогнозировали менее значительное сокращение - на 0,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Падение промпроизводства в США в феврале также стало максимальным за десять месяцев. Объем промышленного производства в стране в прошлом месяце снизился на 2,2% по сравнению с январем, говорится в отчете Федеральной резервной системы США. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение показателя на 0,3%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Акции Moderna Inc. (SPB: MRNA) подорожали на 8,6%. Фармкомпания начала испытания вакцины от COVID-19 с участием детей в возрасте от 6 месяцев до 11 лет. Вакцина Moderna, как и препарат Johnson & Johnson's, в данный момент разрешена для людей от 18 лет.

Стоимость акций Jabil Inc. выросла на 3,3%. Чистая прибыль компании, оказывающей услуги по контрактному производству электроники, во втором финансовом квартале составила $151,7 млн по сравнению с чистым убытком на уровне $3,3 млн годом ранее. Выручка компании увеличилась до $6,83 млрд с $6,13 млрд годом ранее.

Котировки бумаг Nikola Corp. упали на 7,1%. Американский производитель электрогрузовиков может выпустить новые акции для привлечения дополнительных денежных средств.

Акции Ford Motor Co. (SPB: F) подешевели на 5,4% после того, как автопроизводитель сообщил, что выпустит конвертируемые облигации объемом $2 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 127,51 пункта (0,39%) и составил 32825,95 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 6,23 пункта (0,16%) - до 3962,71 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 11,86 пункта (0,09%) и составил 13471,57 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду снижаются, поскольку инвесторы заняли выжидательную позицию перед публикацией итогов мартовского заседания Федеральной резервной системы США, сообщает MarketWatch.

Аналитики прогнозируют, что Федрезерв, вероятно, отметит улучшение перспектив американской экономики, но подчеркнет, что пока слишком рано менять планы в отношении базовой процентной ставки, а также объемов выкупа облигаций.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:30 МСК уменьшился на 0,15% после роста по итогам шести сессий подряд.

Экспорт Японии в феврале снизился на 4,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 6,04 трлн иен. Таким образом, он сократился впервые за три месяца из-за падения поставок в США и Гонконг. Опрошенные FactSet аналитики в среднем предполагали падение на 3,7%.

Объем японского импорта в прошлом месяце увеличился впервые за 22 месяца. Рост составил 11,8% в годовом выражении - до 5,82 трлн иен. Эксперты в среднем ожидали подъема на 11,9%.

В число лидеров повышения котировок в среду входят акции Takeda Pharmaceutical Co. (+2,4%) и NEC Corp. (+2,2%). Капитализация выпускающей полупроводники Advantest Corp. выросла на 1,6%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 0,9%.

Между тем наиболее существенно снижается стоимость бумаг интернет-компании Rakuten Inc. (-5%), а также сталелитейных Kobe Steel Ltd. (-3,7%) и Nippon Steel Corp. (-3,6%).

Бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group дешевеют на 1,9%, производителя потребительской электроники Sony - на 0,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 МСК опустился на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже снижается стоимость нефтепроизводителя China Petroleum & Chemical Corp. (-2,9%), одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг страны Meituan (-2,7%).

Котировки акций интернет-гиганта Tencent Holdings снизились на 1%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. - на 0,3%, производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. - на 1%.

Между тем дорожают бумаги крупнейшего производителя молочной продукции в стране China Mengniu Dairy Co. (+4,8%), пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC Ltd (+3,7%), оператора казино Galaxy Entertainment Group Ltd. (+3,5%) и автомобильной Geely Automobile Holdings Ltd. (+2,7%).

Аналитики UBS повысили прогноз роста ВВП Китая по итогам текущего года до 9% с ожидавшихся ранее 8,2%. Это обусловлено более сильным подъемом экономики в начале года и ожидаемым усилением экспортного спроса в будущем. При этом эксперты сохранили прогноз потребительской инфляции в КНР в 2021 году на уровне 1,7%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 МСК уменьшился на 1%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 0,6%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов потерял 0,5%. Снижение было зафиксировано впервые за четыре дня.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 1,6% и выросла на 0,2% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в среду после публикации данных Американского института нефти (API), показавших неожиданное снижение запасов в США на прошлой неделе.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в среду составляет $68,42 за баррель, что на $0,03 (0,04%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,49 (0,7%) - до $68,39 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $64,91 за баррель, что на $0,11 (0,17%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов снизилась на $0,59 (0,9%) - до $64,8 за баррель.

Согласно данным API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 12 марта, уменьшились на 1,047 млн баррелей после роста на 12,792 млн баррелей в предыдущую неделю. Эксперты в среднем ожидали увеличения запасов на 2,715 млн баррелей, сообщает Trading Economics.

Официальный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей будет опубликован в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 400 тыс. баррелей, а также сокращение запасов бензина и дистиллятов соответственно на 1,4 млн баррелей и 900 тыс. баррелей.

Между тем инвесторы испытывают беспокойство относительно перспектив спроса в Европе в связи с медленными темпами вакцинации от коронавируса.

Целый ряд европейских стран, включая Германию, Италию, Испанию и Францию, приостановили использование вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca из-за вероятных побочных эффектов. Речь идет о ряде случаев возникновения тромбов после вакцинации, однако эксперты утверждают, что четкая связь пока не доказана, и сами эти случаи не выходят за рамки общей статистики.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
17 марта 2021 года 14:17
Рубль может ослабнуть до 73,5 руб./$1 после заседания ФРС США - Sber CIB
Рубль может ослабнуть до 73,5 руб./$1 и даже приблизиться к 74 руб./$1 после заседания ФРС США, говорится в комментарии Sber CIB. "Рубль может ослабнуть вместе с остальными валютами после заседания ФРС США, но поддержку ему оказывает рост ставок валютных свопов, - указывают аналитики инвестбанка...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 13:53
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Moderna с целью $200
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Moderna Inc. с целью $200 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28%, стоп-приказ: $140, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Moderna - это американская биотехнологическая...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 13:33
Итоги заседания ФРС могут подтолкнуть валютный курс к 73,5 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"
Итоги заседания ФРС США могут вернуть волатильность на рынки и подтолкнуть курс к 73,5 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Рубль во вторник укреплялся, достигая в моменте уровня в 72,6 руб./$ - максимума с лета прошлого года. Однако в среду курс доллара растет, другие валюты...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 13:13
Рубль до конца весны может укрепиться к евро сильнее, чем к доллару - Банк "Открытие"
Рубль до конца весны может укрепиться к евро сильнее, чем к доллару, говорится в комментарии старшего экономиста аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максима Петроневича. "Валюты развивающихся стран, в том числе российский рубль, продолжают укрепление к доллару США. Рубль...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 12:47
Альфа-банк видит потенциал переоценки ожиданий по EBITDA для ряда нефтекомпаний РФ на 2021г
Альфа-банк видит потенциал пересмотра ожиданий по показателю EBITDA для ряда российских нефтяных компаний на 2021 год, сообщается в обзоре банка. "По итогам "круглого стола" с нефтяными компаниями, проведенного вице-премьером Александром Новаком в начале этой недели, на котором обсуждался вопрос...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 12:30
Бумаги Норникеля остаются привлекательными в долгосрочной перспективе - ПСБ
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют рекомендацию "покупать" для бумаг ГМК "Норильский никель", считая их привлекательными в долгосрочной перспективе, сообщается в обзоре. "В целом негативное влияние февральской аварии на финансовые показатели "Норникеля" нам представляется небольшим. Исходя...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 12:09
Цены ОФЗ продолжат плавно снижаться до конца текущей недели - ITI Capital
Баланс сил на долговом рынке до конца недели, скорее всего, останется на стороне продавцов, и цены ОФЗ продолжат плавно снижаться вплоть до объявления итогов заседания ЦБ, а также выхода свежей еженедельной статистики по динамике потребительских цен, отмечается в комментарии ITI...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 11:47
"Финам" позитивно оценивает перспективы акций "РусАла"
Аналитики "Финама" позитивно оценивают перспективы акций "РусАла", говорится в комментарии инвесткомпании. "Показатели отчетности "РусАла" за второе полугодие 2020 года заметно превзошли результаты первой половины 2020 года, а по EBITDA и прибыли - и второго полугодия 2019 года. На фоне...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 11:37
Рынок акций РФ утром просел вслед за мировыми фондовыми площадками, раллирует на 30% Белуга
Москва. 17 марта. Рынок акций РФ утром в среду просел вслед за внешними фондовыми площадками в ожидании итогов заседания Федрезерва США, сдерживает откат подросшая нефть на статистике о запасах сырья в США; раллируют почти на 30% без новостей акции ПАО "Белуга групп".    читать дальше
.
17 марта 2021 года 11:24
Котировки нефти вряд ли выйдут из диапазона $67,8-69,0/барр. в среду - ПСБ
Котировки нефти вряд ли выйдут из диапазона $67,8-69,0 за баррель в среду, отмечается в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. "Статистика от API показала неожиданное снижение запасов нефти и бензинов на 1 и 0,9 млн барр., и рост запасов дистиллятов на 0,9 млн...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 11:02
Риски развития краткосрочной коррекции цены нефти к $65,50/барр. сохраняются - "Велес Капитал"
Риски развития краткосрочной коррекции цены нефти марки Brent к уровню $65,50 за баррель сохраняются, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI утром в среду растут. Цены отступили от района поддержек в $67,50 и $64 за...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 10:41
Возможно снижение котировок акций "Норникеля" до 22000 руб. в краткосрочной перспективе - BCS Express
Котировки акций "Норникеля" могут временно снизиться до 22000 руб. в рамках эмоциональной реакции инвесторов на новости о последствиях аварии на рудниках Октябрьский и Таймырский, говорится в комментарии BCS Express. "Акции "Норникеля" во вторник обвалились на новостях о последствиях аварии на...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 10:26
Вероятно возвращение рубля в диапазон 73,5-74 руб./$1 - Sber CIB
Вероятно возвращение курса рубля в диапазон 73,5-74 руб./$1 после заседания ФРС США, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Рубль в среду утром торгуется около 73 руб./$1, констатируют в Sber CIB. Инвесторы ждут итогов заседания ФРС США. "Скорее всего, Федрезерв повысит прогноз ВВП США и...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 10:13
Рубль в среду, скорее всего, останется в диапазоне 73,0-74,0 руб./$1 - "Универ Капитал"
Рубль в среду, скорее всего, останется в диапазоне 73,0-74,0 руб./$1 и на уровне 87,0-88,0 руб./EUR1, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Российская валюта укрепляется к доллару и евро, как и большинство валют...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 10:06
Рубль проведет торги в среду вблизи уровня 73 руб./$1 - ПСБ
Курс рубля к доллару останется около уровня 73 руб./$1 в течение торговой сессии в среду, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич. "На валютной секции Московской биржи на утренней сессии в среду продажи в рубле преобладают. Поводом к ослаблению рубля выступает умеренное...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.