Нефть дорожает

Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду снижаются. Цены на нефть эталонных марок повышаются в среду.

Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов во вторник: индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 опустились после достижения рекордных максимумов накануне, в то время как Nasdaq незначительно повысился.

Во вторник стартовало двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Трейдеры ожидают от регулятора прогнозов процентных ставок и темпов инфляции, отмечает CNBC. Особое внимание приковано к пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла, которая состоится в среду.

"Рынок будет следить за каждым словом, - отмечает главный инвестиционный директор подразделения BlackRock (SPB: BLK) Inc. по рынкам активов с фиксированным доходом Рик Ридер. - Если он (Джером Пауэлл - ИФ) ничего не скажет, это повлияет на рынки. Если он скажет много, это тоже повлияет на рынки".

Трейдеры также продолжают следить за динамикой доходности казначейских облигаций США. Доходность десятилетних US Treasuries во вторник поднялась до 1,618% по сравнению с 1,61% на закрытие рынка в понедельник. В пятницу она обновила максимум более чем за год. Недавний скачок доходности гособлигаций вызвал ротацию из акций роста, поскольку будущие денежные потоки компаний стали менее привлекательны по сравнению с другими активами, пишет CNBC.

Розничные продажи в США в феврале упали на 3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило во вторник министерство торговли страны. Темпы снижения стали максимальными за последние десять месяцев, то есть с апреля 2020 года. Эксперты в среднем прогнозировали менее значительное сокращение - на 0,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Падение промпроизводства в США в феврале также стало максимальным за десять месяцев. Объем промышленного производства в стране в прошлом месяце снизился на 2,2% по сравнению с январем, говорится в отчете Федеральной резервной системы США. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение показателя на 0,3%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Акции Moderna Inc. (SPB: MRNA) подорожали на 8,6%. Фармкомпания начала испытания вакцины от COVID-19 с участием детей в возрасте от 6 месяцев до 11 лет. Вакцина Moderna, как и препарат Johnson & Johnson's, в данный момент разрешена для людей от 18 лет.

Стоимость акций Jabil Inc. выросла на 3,3%. Чистая прибыль компании, оказывающей услуги по контрактному производству электроники, во втором финансовом квартале составила $151,7 млн по сравнению с чистым убытком на уровне $3,3 млн годом ранее. Выручка компании увеличилась до $6,83 млрд с $6,13 млрд годом ранее.

Котировки бумаг Nikola Corp. упали на 7,1%. Американский производитель электрогрузовиков может выпустить новые акции для привлечения дополнительных денежных средств.

Акции Ford Motor Co. (SPB: F) подешевели на 5,4% после того, как автопроизводитель сообщил, что выпустит конвертируемые облигации объемом $2 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 127,51 пункта (0,39%) и составил 32825,95 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 6,23 пункта (0,16%) - до 3962,71 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 11,86 пункта (0,09%) и составил 13471,57 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду снижаются, поскольку инвесторы заняли выжидательную позицию перед публикацией итогов мартовского заседания Федеральной резервной системы США, сообщает MarketWatch.

Аналитики прогнозируют, что Федрезерв, вероятно, отметит улучшение перспектив американской экономики, но подчеркнет, что пока слишком рано менять планы в отношении базовой процентной ставки, а также объемов выкупа облигаций.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:30 МСК уменьшился на 0,15% после роста по итогам шести сессий подряд.

Экспорт Японии в феврале снизился на 4,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 6,04 трлн иен. Таким образом, он сократился впервые за три месяца из-за падения поставок в США и Гонконг. Опрошенные FactSet аналитики в среднем предполагали падение на 3,7%.

Объем японского импорта в прошлом месяце увеличился впервые за 22 месяца. Рост составил 11,8% в годовом выражении - до 5,82 трлн иен. Эксперты в среднем ожидали подъема на 11,9%.

В число лидеров повышения котировок в среду входят акции Takeda Pharmaceutical Co. (+2,4%) и NEC Corp. (+2,2%). Капитализация выпускающей полупроводники Advantest Corp. выросла на 1,6%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 0,9%.

Между тем наиболее существенно снижается стоимость бумаг интернет-компании Rakuten Inc. (-5%), а также сталелитейных Kobe Steel Ltd. (-3,7%) и Nippon Steel Corp. (-3,6%).

Бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group дешевеют на 1,9%, производителя потребительской электроники Sony - на 0,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 МСК опустился на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже снижается стоимость нефтепроизводителя China Petroleum & Chemical Corp. (-2,9%), одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг страны Meituan (-2,7%).

Котировки акций интернет-гиганта Tencent Holdings снизились на 1%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. - на 0,3%, производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. - на 1%.

Между тем дорожают бумаги крупнейшего производителя молочной продукции в стране China Mengniu Dairy Co. (+4,8%), пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC Ltd (+3,7%), оператора казино Galaxy Entertainment Group Ltd. (+3,5%) и автомобильной Geely Automobile Holdings Ltd. (+2,7%).

Аналитики UBS повысили прогноз роста ВВП Китая по итогам текущего года до 9% с ожидавшихся ранее 8,2%. Это обусловлено более сильным подъемом экономики в начале года и ожидаемым усилением экспортного спроса в будущем. При этом эксперты сохранили прогноз потребительской инфляции в КНР в 2021 году на уровне 1,7%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 МСК уменьшился на 1%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 0,6%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов потерял 0,5%. Снижение было зафиксировано впервые за четыре дня.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 1,6% и выросла на 0,2% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в среду после публикации данных Американского института нефти (API), показавших неожиданное снижение запасов в США на прошлой неделе.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в среду составляет $68,42 за баррель, что на $0,03 (0,04%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,49 (0,7%) - до $68,39 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $64,91 за баррель, что на $0,11 (0,17%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов снизилась на $0,59 (0,9%) - до $64,8 за баррель.

Согласно данным API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 12 марта, уменьшились на 1,047 млн баррелей после роста на 12,792 млн баррелей в предыдущую неделю. Эксперты в среднем ожидали увеличения запасов на 2,715 млн баррелей, сообщает Trading Economics.

Официальный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей будет опубликован в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 400 тыс. баррелей, а также сокращение запасов бензина и дистиллятов соответственно на 1,4 млн баррелей и 900 тыс. баррелей.

Между тем инвесторы испытывают беспокойство относительно перспектив спроса в Европе в связи с медленными темпами вакцинации от коронавируса.

Целый ряд европейских стран, включая Германию, Италию, Испанию и Францию, приостановили использование вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca из-за вероятных побочных эффектов. Речь идет о ряде случаев возникновения тромбов после вакцинации, однако эксперты утверждают, что четкая связь пока не доказана, и сами эти случаи не выходят за рамки общей статистики.