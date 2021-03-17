Утренние прогнозы: возможна небольшая просадка

Аналитики считают возможным негативное начало фондовых торгов в России в среду с дальнейшим переходом к консолидации у достигнутых уровней.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Соответственно, ждём от рынка акций небольшой просадки".

BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи остановился перед областью технического сопротивления 3600–3620 пунктов. Вероятна временная консолидация под этими уровнями".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с несущественным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3580-3600 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3570, 3550 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3620, 3640 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначный утренний внешний фон".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "На сложившемся внешнем фоне ожидаем преобладания продаж в российских акциях в начале торгового дня в среду. Инвесторы, учитывая некоторую неопределенность относительно результатов заседания ФРС и нахождение рынка у исторических максимумов, могут предпочесть зафиксировать прибыль по части длинных позиций, снизив риски по своим портфелям. Это приведет к отступлению индекса Мосбиржи в район 3570 пунктов в начале сессии. В дальнейшем возможен переход рынка в консолидацию у достигнутых уровней".