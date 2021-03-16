.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль вечером продолжает умеренно подрастать к доллару и евро в ожидании итогов заседаний ФРС США и ЦБ РФ
.
ГЛАВНОЕ
Падение промпроизводства в феврале в РФ ускорилось до 3,7%
В феврале падение промпроизводства в РФ усилилось до 3,7% после 1,9%, согласно пересмотренным данным, в январе. Данные оказались слабее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 2,6%
 
ФНС проверяет счета россиян за рубежом
Подразделения ФНС направляют физлицам письма, где сообщается, что служба располагает данными об их операциях в других странах, со ссылкой на положения закона об автоматическом обмене информацией с зарубежными юрисдикциями. В основном от налоговой...
 
Промпроизводство в феврале с исключением календарного фактора снизилось на 0,8% - Минэкономразвития
Снижение промышленного производства в РФ в феврале 2021 года с исключением "високосного дня" февраля 2020 года оценивается в 0,8% в годовом сравнении, говорится в обзоре Минэкономразвития. Как сообщил Росстат во вторник, промышленное производство...
 
Счетная палата в 2020 году выявила нарушения на 355,5 млрд руб.
Счетная палата РФ в 2020 году выявила почти 4 тыс. нарушений на 355,5 млрд рублей, значительную часть - 108,7 млрд рублей - составляют нарушения при проведении государственных закупок. Такие сведения содержатся в отчете о работе ведомства в прошлом...
 
16 марта 2021 года 19:34

Рубль вечером продолжает умеренно подрастать к доллару и евро в ожидании итогов заседаний ФРС США и ЦБ РФ

Москва. 16 марта. Доллар и евро несколько слабеют на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль немного повышается к бивалютной корзине в ожидании итогов заседаний Банка России и Федеральной резервной системы (ФРС) позднее на этой неделе.

Курс доллара США составил 72,76 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 4,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,55 руб./EUR1, подешевев на 33,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 17,69 копейки - до 78,96 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает умеренно подрастать к доллару и евро на вечерних торгах. В центре внимания инвесторов на этой неделе - двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США и заседание Банка России. Итоги заседания ФРС будут подведены в среду, ЦБ РФ - в пятницу. Некоторые аналитики ожидают, что Федрезерв пересмотрит свой прогноз ВВП после принятия в США нового пакета стимулов объемом $1,9 трлн. Кроме того, инвесторы пытаются понять, когда ФРС начнет ужесточать денежно-кредитную политику, поэтому особое внимание будет приковано к пресс-конференции главы регулятора Джерома Пауэлла по итогам заседания.

Пауэлл вряд ли будет конкретен, но его выступление может оказать влияние на и без того волатильный рынок облигаций. Доходность десятилетних US Treasuries во вторник находится около 1,6% по сравнению с 1,61% на закрытие рынка в понедельник. В пятницу она обновила максимум более чем за год. Недавний скачок доходности гособлигаций вызвал рост доллара к большинству мировых валют, а также ротацию из акций роста, поскольку будущие денежные потоки компаний стали менее привлекательны по сравнению с другими активами, пишет CNBC.

Розничные продажи в США в феврале упали на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. Темпы снижения стали максимальными за последние десять месяцев, то есть с апреля 2020 года. Эксперты в среднем прогнозировали менее значительное сокращение - на 0,5%.

Падение промпроизводства в США в феврале также стало максимальным за десять месяцев. Объем промышленного производства в стране в прошлом месяце снизился на 2,2% по сравнению с январем, говорится в отчете Федеральной резервной системы США. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение показателя на 0,3%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Очередное заседание совета директоров по денежно-кредитной политике ЦБ РФ пройдет в пятницу, 19 марта. Игроки продолжают прогнозировать возможные действия регулятора, тем более, что ранее на прошлой неделе председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила в интервью одному из российских изданий, что Банк России не исключает повышения ставки уже в 2021 году. По ее словам, действия регулятора будут зависеть от поступающих данных.

"Мы ничего не исключаем, все зависит от данных. На сегодня мы видим устойчивое восстановление деловой активности и конечного спроса по широкому кругу секторов экономики. И отмечаем усиление инфляционного давления", - сказала глава ЦБ, отвечая на вопрос о том, возможно ли начало перехода к нейтральной политике уже в текущем году.

На предыдущем заседании, состоявшемся 12 февраля 2021 года, Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% (на этом уровне она находится с 27 июля 2020 года).

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах во вторник рубль умеренно укреплялся, обновив при этом максимумы июля-августа прошлого года к доллару и евро. "Похоже, что фундаментальные факторы, включая относительно высокий уровень нефтяных цен, наконец начинают доминировать над фактором, связанным с перспективами ужесточения санкций, тем самым способствуя укреплению российской валюты. В качестве еще одного фактора, способного оказать положительное влияние на курс, выступает смена ожиданий относительно сроков возврата Банка России к нейтральной денежно-кредитной политике на фоне высокой инфляции в РФ, которая в феврале достигла отметки в 5,7% и, судя по недельным данным, продолжила расти и в марте. Хотя увеличение ключевой ставки уже на пятничном заседании представляется маловероятным, скорее всего, риторика регулятора ужесточится. В случае, если прогноз ЦБ по снижению инфляции после достижения ею пика в феврале-марте не оправдается, он, вероятно, перейдет к более решительным действиям уже на ближайших заседаниях", - говорит Беспалов.

Цены на нефть эталонных марок увеличили потери в ходе торгов во вторник. Обеспокоенность инвесторов, в частности, вызывает приостановка применения вакцины от коронавируса производства AstraZeneca в некоторых европейских странах, включая Германию, Францию, Италию и Испанию.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК во вторник уменьшилась на 0,9% - до $68,26 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 1,22% - до $64,59 за баррель.

Помимо этого, активный приток иранской нефти в Китай в последние недели вытесняет импорт из других стран и угрожает усилиям ОПЕК+ по сокращению предложения на рынке, пишет Bloomberg. По данным трейдеров и аналитиков, на которые ссылается агентство, Китай, являющийся крупнейшим в мире импортером нефти, в данный момент закупает около 1 млн баррелей в сутки нефти, конденсата и мазута из Ирана.

Иран входит в ОПЕК, но не участвует в сделке ОПЕК+ по сокращению добычи. Предпочтение, которое Китай отдает дешевой иранской нефти, приводит к снижению спроса на нефть из других стран ОПЕК, таких как Ангола, а также из Норвегии и Бразилии, хотя характеристики нефти из этих стран не идентичны.

Многие нефтеперерабатывающие компании и трейдеры опасаются закупать иранскую нефть из-за санкций США, которые могут привести к лишению их доступа к американской банковской системе.

"Как ожидалось, цены на нефть Brent не смогли идти выше $70 за баррель в отсутствие идей. При этом проблемы с разворачиванием вакцинации в Европе выходят на первый план, что явно тормозит перспективы восстановления экономики. Сегодня в фокусе статистика по запасам нефти и нефтепродуктов от API - ждем роста запасов нефти и загрузки НПЗ, но все это в рамках восстановления отрасли после аномальных холодов. Мы считаем, что цены на нефть Brent сегодня останутся под давлением на фоне ожидаемых слабых данных по запасам и на фоне исчерпания идей для роста. А в целом к концу недели рассчитываем на снижение к $65 за баррель", - подчеркивает управляющий эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

Банк России во вторник, 16 марта, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 424,4 млрд рублей (при лимите 1 трлн 770 млрд рублей и спросе 1 трлн 424,4 млрд рублей) в среднем по ставке 4,22% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 9 марта, банки разместили 1 трлн 869,1 млрд рублей (при лимите 1 трлн 930 млрд рублей и спросе 1 трлн 869,1 млрд рублей) в среднем по ставке также 4,22% годовых.

ЦБ РФ 16 марта также провел размещение 43-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР) объемом 1 млрд 401,3 млн рублей по номиналу. Средневзвешенная цена составила 100,0001% от номинала.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 17 марта на 26,98 копейки, до 72,9619 руб./$1, и уменьшил курс евро на 36,56 копейки, до 86,9852 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 30,11 копейки по отношению к понедельнику и составил 72,8394 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 30,19 копейки и составил 72,8176 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 796,29 млн, из которых $800,783 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 995,507 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 28,04 копейки, до 86,9772 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК отступил на 33,43 копейки и составил 86,8712 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR403,979 млн, из которых EUR135,496 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR268,483 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного изменились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,31% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 4,41% годовых, ставка на срок 1 месяц увеличилась на 1 б.п. - до 4,69% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 4,83% и 4,93% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
17 марта 2021 года 14:17
Рубль может ослабнуть до 73,5 руб./$1 после заседания ФРС США - Sber CIB
Рубль может ослабнуть до 73,5 руб./$1 и даже приблизиться к 74 руб./$1 после заседания ФРС США, говорится в комментарии Sber CIB. "Рубль может ослабнуть вместе с остальными валютами после заседания ФРС США, но поддержку ему оказывает рост ставок валютных свопов, - указывают аналитики инвестбанка...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 13:53
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Moderna с целью $200
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Moderna Inc. с целью $200 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28%, стоп-приказ: $140, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Moderna - это американская биотехнологическая...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 13:33
Итоги заседания ФРС могут подтолкнуть валютный курс к 73,5 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"
Итоги заседания ФРС США могут вернуть волатильность на рынки и подтолкнуть курс к 73,5 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Рубль во вторник укреплялся, достигая в моменте уровня в 72,6 руб./$ - максимума с лета прошлого года. Однако в среду курс доллара растет, другие валюты...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 13:13
Рубль до конца весны может укрепиться к евро сильнее, чем к доллару - Банк "Открытие"
Рубль до конца весны может укрепиться к евро сильнее, чем к доллару, говорится в комментарии старшего экономиста аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максима Петроневича. "Валюты развивающихся стран, в том числе российский рубль, продолжают укрепление к доллару США. Рубль...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 12:47
Альфа-банк видит потенциал переоценки ожиданий по EBITDA для ряда нефтекомпаний РФ на 2021г
Альфа-банк видит потенциал пересмотра ожиданий по показателю EBITDA для ряда российских нефтяных компаний на 2021 год, сообщается в обзоре банка. "По итогам "круглого стола" с нефтяными компаниями, проведенного вице-премьером Александром Новаком в начале этой недели, на котором обсуждался вопрос...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 12:30
Бумаги Норникеля остаются привлекательными в долгосрочной перспективе - ПСБ
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют рекомендацию "покупать" для бумаг ГМК "Норильский никель", считая их привлекательными в долгосрочной перспективе, сообщается в обзоре. "В целом негативное влияние февральской аварии на финансовые показатели "Норникеля" нам представляется небольшим. Исходя...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 12:09
Цены ОФЗ продолжат плавно снижаться до конца текущей недели - ITI Capital
Баланс сил на долговом рынке до конца недели, скорее всего, останется на стороне продавцов, и цены ОФЗ продолжат плавно снижаться вплоть до объявления итогов заседания ЦБ, а также выхода свежей еженедельной статистики по динамике потребительских цен, отмечается в комментарии ITI...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 11:47
"Финам" позитивно оценивает перспективы акций "РусАла"
Аналитики "Финама" позитивно оценивают перспективы акций "РусАла", говорится в комментарии инвесткомпании. "Показатели отчетности "РусАла" за второе полугодие 2020 года заметно превзошли результаты первой половины 2020 года, а по EBITDA и прибыли - и второго полугодия 2019 года. На фоне...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 11:37
Рынок акций РФ утром просел вслед за мировыми фондовыми площадками, раллирует на 30% Белуга
Москва. 17 марта. Рынок акций РФ утром в среду просел вслед за внешними фондовыми площадками в ожидании итогов заседания Федрезерва США, сдерживает откат подросшая нефть на статистике о запасах сырья в США; раллируют почти на 30% без новостей акции ПАО "Белуга групп".    читать дальше
.
17 марта 2021 года 11:24
Котировки нефти вряд ли выйдут из диапазона $67,8-69,0/барр. в среду - ПСБ
Котировки нефти вряд ли выйдут из диапазона $67,8-69,0 за баррель в среду, отмечается в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. "Статистика от API показала неожиданное снижение запасов нефти и бензинов на 1 и 0,9 млн барр., и рост запасов дистиллятов на 0,9 млн...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 11:02
Риски развития краткосрочной коррекции цены нефти к $65,50/барр. сохраняются - "Велес Капитал"
Риски развития краткосрочной коррекции цены нефти марки Brent к уровню $65,50 за баррель сохраняются, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI утром в среду растут. Цены отступили от района поддержек в $67,50 и $64 за...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 10:41
Возможно снижение котировок акций "Норникеля" до 22000 руб. в краткосрочной перспективе - BCS Express
Котировки акций "Норникеля" могут временно снизиться до 22000 руб. в рамках эмоциональной реакции инвесторов на новости о последствиях аварии на рудниках Октябрьский и Таймырский, говорится в комментарии BCS Express. "Акции "Норникеля" во вторник обвалились на новостях о последствиях аварии на...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 10:26
Вероятно возвращение рубля в диапазон 73,5-74 руб./$1 - Sber CIB
Вероятно возвращение курса рубля в диапазон 73,5-74 руб./$1 после заседания ФРС США, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Рубль в среду утром торгуется около 73 руб./$1, констатируют в Sber CIB. Инвесторы ждут итогов заседания ФРС США. "Скорее всего, Федрезерв повысит прогноз ВВП США и...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 10:13
Рубль в среду, скорее всего, останется в диапазоне 73,0-74,0 руб./$1 - "Универ Капитал"
Рубль в среду, скорее всего, останется в диапазоне 73,0-74,0 руб./$1 и на уровне 87,0-88,0 руб./EUR1, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Российская валюта укрепляется к доллару и евро, как и большинство валют...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 10:06
Рубль проведет торги в среду вблизи уровня 73 руб./$1 - ПСБ
Курс рубля к доллару останется около уровня 73 руб./$1 в течение торговой сессии в среду, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич. "На валютной секции Московской биржи на утренней сессии в среду продажи в рубле преобладают. Поводом к ослаблению рубля выступает умеренное...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.