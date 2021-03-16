Цены евробондов РФ умеренно подросли во вторник благодаря спросу на рисковые активы

Москва. 16 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно подросли во вторник благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились, поскольку американские казначейские обязательства (US Treasuries) лишь незначительно изменились в цене в ожидании объявления итогов мартовского заседания ФРС США. Исключением стал лишь выпуск евробондов РФ с погашением в 2030 году.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК не изменилась по отношению к закрытию 15 марта, составив 115,07% от номинала, что соответствует доходности 1,58% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК также практически не изменилась относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 101,28% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта, до 0,065% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США не изменился за день и составил 151,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 80 базисных пунктов - до 129,65% от номинала (доходность снизилась на 4,5 пункта и составила 3,885% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 79 базисных пунктов, до 124,93% от номинала (доходность снизилась почти на 5 базисных пунктов, до 3,88% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 7 базисных пунктов - до 113,68% от номинала, что соответствует доходности 1,965% годовых (снижение на 1,5 пункта к предыдущему дню), а котировки евробондов РФ с погашением в 2023 году выросли на 3,5 базисного пункта - до 109,67% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 0,945% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 48 базисных пунктов, подорожав до 121,95% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта и составила 3,905% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос на 13 базисных пунктов, до 111,47% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 2,275% годовых).

"Сегодня на рынке российских еврооблигаций наблюдается разнонаправленная динамика, большая часть выпусков подросла в цене, но некоторые бумаги слегка подешевели. При этом в секторе базовых активов - US Treasuries - наблюдается нейтральная динамика. Инвесторы ждут объявления итогов очередного заседания ФРС США, что произойдет уже завтра вечером по московскому времени. Наиболее важными для мировых долговых рынков будут именно заявления представителей американского ЦБ относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. При этом участники рынка считают, что заметно выросшие с начала года базовые процентные ставки пока не очень сильно тревожат американский Минфин, поэтому Федрезерв может стать немного более агрессивным в плане ужесточения монетарной политики. В свою очередь примеру ФРС могут также последовать и другие мировые ЦБ, и соответственно, эти ожидания в настоящее время являются основным фактором для долговых рынков. Поэтому сейчас все и ждут, что в конечном итоге скажет Федрезерв", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.