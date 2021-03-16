.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Индекс Мосбиржи проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 3530-3640п - "Велес Капитал"
.
ГЛАВНОЕ
Падение промпроизводства в феврале в РФ ускорилось до 3,7%
В феврале падение промпроизводства в РФ усилилось до 3,7% после 1,9%, согласно пересмотренным данным, в январе. Данные оказались слабее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 2,6%
 
ФНС проверяет счета россиян за рубежом
Подразделения ФНС направляют физлицам письма, где сообщается, что служба располагает данными об их операциях в других странах, со ссылкой на положения закона об автоматическом обмене информацией с зарубежными юрисдикциями. В основном от налоговой...
 
Промпроизводство в феврале с исключением календарного фактора снизилось на 0,8% - Минэкономразвития
Снижение промышленного производства в РФ в феврале 2021 года с исключением "високосного дня" февраля 2020 года оценивается в 0,8% в годовом сравнении, говорится в обзоре Минэкономразвития. Как сообщил Росстат во вторник, промышленное производство...
 
Счетная палата в 2020 году выявила нарушения на 355,5 млрд руб.
Счетная палата РФ в 2020 году выявила почти 4 тыс. нарушений на 355,5 млрд рублей, значительную часть - 108,7 млрд рублей - составляют нарушения при проведении государственных закупок. Такие сведения содержатся в отчете о работе ведомства в прошлом...
 
16 марта 2021 года 18:52

Индекс Мосбиржи проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 3530-3640п - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи проведет торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 3530-3640 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

"Индексы Мосбиржи и РТС во вторник обновили очередные пики года, поднявшись до 3602 и 1555 пунктов соответственно. Тревожным техническим сигналом при этом выступает формирование "медвежьих" дивергенций с RSI на дневных графиках обоих индикаторов, которые предупреждают о возможной коррекции рынка вниз, ближе к 3500 и 1500 пунктам. Тем не менее при закреплении выше 3600 и 1550 пунктов скорее можно ожидать еще одного скачка индикаторов наверх. Ориентир по индексу Мосбиржи на среду - диапазон 3530-3640 пунктов", - отмечает аналитик Елена Кожухова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
17 марта 2021 года 14:17
Рубль может ослабнуть до 73,5 руб./$1 после заседания ФРС США - Sber CIB
Рубль может ослабнуть до 73,5 руб./$1 и даже приблизиться к 74 руб./$1 после заседания ФРС США, говорится в комментарии Sber CIB. "Рубль может ослабнуть вместе с остальными валютами после заседания ФРС США, но поддержку ему оказывает рост ставок валютных свопов, - указывают аналитики инвестбанка...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 13:53
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Moderna с целью $200
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Moderna Inc. с целью $200 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28%, стоп-приказ: $140, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Moderna - это американская биотехнологическая...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 13:33
Итоги заседания ФРС могут подтолкнуть валютный курс к 73,5 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"
Итоги заседания ФРС США могут вернуть волатильность на рынки и подтолкнуть курс к 73,5 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Рубль во вторник укреплялся, достигая в моменте уровня в 72,6 руб./$ - максимума с лета прошлого года. Однако в среду курс доллара растет, другие валюты...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 13:13
Рубль до конца весны может укрепиться к евро сильнее, чем к доллару - Банк "Открытие"
Рубль до конца весны может укрепиться к евро сильнее, чем к доллару, говорится в комментарии старшего экономиста аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максима Петроневича. "Валюты развивающихся стран, в том числе российский рубль, продолжают укрепление к доллару США. Рубль...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 12:47
Альфа-банк видит потенциал переоценки ожиданий по EBITDA для ряда нефтекомпаний РФ на 2021г
Альфа-банк видит потенциал пересмотра ожиданий по показателю EBITDA для ряда российских нефтяных компаний на 2021 год, сообщается в обзоре банка. "По итогам "круглого стола" с нефтяными компаниями, проведенного вице-премьером Александром Новаком в начале этой недели, на котором обсуждался вопрос...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 12:30
Бумаги Норникеля остаются привлекательными в долгосрочной перспективе - ПСБ
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют рекомендацию "покупать" для бумаг ГМК "Норильский никель", считая их привлекательными в долгосрочной перспективе, сообщается в обзоре. "В целом негативное влияние февральской аварии на финансовые показатели "Норникеля" нам представляется небольшим. Исходя...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 12:09
Цены ОФЗ продолжат плавно снижаться до конца текущей недели - ITI Capital
Баланс сил на долговом рынке до конца недели, скорее всего, останется на стороне продавцов, и цены ОФЗ продолжат плавно снижаться вплоть до объявления итогов заседания ЦБ, а также выхода свежей еженедельной статистики по динамике потребительских цен, отмечается в комментарии ITI...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 11:47
"Финам" позитивно оценивает перспективы акций "РусАла"
Аналитики "Финама" позитивно оценивают перспективы акций "РусАла", говорится в комментарии инвесткомпании. "Показатели отчетности "РусАла" за второе полугодие 2020 года заметно превзошли результаты первой половины 2020 года, а по EBITDA и прибыли - и второго полугодия 2019 года. На фоне...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 11:37
Рынок акций РФ утром просел вслед за мировыми фондовыми площадками, раллирует на 30% Белуга
Москва. 17 марта. Рынок акций РФ утром в среду просел вслед за внешними фондовыми площадками в ожидании итогов заседания Федрезерва США, сдерживает откат подросшая нефть на статистике о запасах сырья в США; раллируют почти на 30% без новостей акции ПАО "Белуга групп".    читать дальше
.
17 марта 2021 года 11:24
Котировки нефти вряд ли выйдут из диапазона $67,8-69,0/барр. в среду - ПСБ
Котировки нефти вряд ли выйдут из диапазона $67,8-69,0 за баррель в среду, отмечается в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. "Статистика от API показала неожиданное снижение запасов нефти и бензинов на 1 и 0,9 млн барр., и рост запасов дистиллятов на 0,9 млн...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 11:02
Риски развития краткосрочной коррекции цены нефти к $65,50/барр. сохраняются - "Велес Капитал"
Риски развития краткосрочной коррекции цены нефти марки Brent к уровню $65,50 за баррель сохраняются, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI утром в среду растут. Цены отступили от района поддержек в $67,50 и $64 за...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 10:41
Возможно снижение котировок акций "Норникеля" до 22000 руб. в краткосрочной перспективе - BCS Express
Котировки акций "Норникеля" могут временно снизиться до 22000 руб. в рамках эмоциональной реакции инвесторов на новости о последствиях аварии на рудниках Октябрьский и Таймырский, говорится в комментарии BCS Express. "Акции "Норникеля" во вторник обвалились на новостях о последствиях аварии на...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 10:26
Вероятно возвращение рубля в диапазон 73,5-74 руб./$1 - Sber CIB
Вероятно возвращение курса рубля в диапазон 73,5-74 руб./$1 после заседания ФРС США, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Рубль в среду утром торгуется около 73 руб./$1, констатируют в Sber CIB. Инвесторы ждут итогов заседания ФРС США. "Скорее всего, Федрезерв повысит прогноз ВВП США и...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 10:13
Рубль в среду, скорее всего, останется в диапазоне 73,0-74,0 руб./$1 - "Универ Капитал"
Рубль в среду, скорее всего, останется в диапазоне 73,0-74,0 руб./$1 и на уровне 87,0-88,0 руб./EUR1, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Российская валюта укрепляется к доллару и евро, как и большинство валют...    читать дальше
.
17 марта 2021 года 10:06
Рубль проведет торги в среду вблизи уровня 73 руб./$1 - ПСБ
Курс рубля к доллару останется около уровня 73 руб./$1 в течение торговой сессии в среду, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич. "На валютной секции Московской биржи на утренней сессии в среду продажи в рубле преобладают. Поводом к ослаблению рубля выступает умеренное...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.