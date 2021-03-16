Индекс Мосбиржи проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 3530-3640п - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи проведет торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 3530-3640 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

"Индексы Мосбиржи и РТС во вторник обновили очередные пики года, поднявшись до 3602 и 1555 пунктов соответственно. Тревожным техническим сигналом при этом выступает формирование "медвежьих" дивергенций с RSI на дневных графиках обоих индикаторов, которые предупреждают о возможной коррекции рынка вниз, ближе к 3500 и 1500 пунктам. Тем не менее при закреплении выше 3600 и 1550 пунктов скорее можно ожидать еще одного скачка индикаторов наверх. Ориентир по индексу Мосбиржи на среду - диапазон 3530-3640 пунктов", - отмечает аналитик Елена Кожухова.

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