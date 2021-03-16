Котировки акций AMD могут показать рост до 15% на горизонте полугода - "Фридом Финанс"

Котировки акций Advanced Micro Devices (AMD) могут показать рост до 15% на горизонте полугода, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

Инвесторы с интересом восприняли новость о новом чипе третьего поколения из линейки EPYC, который запускает в производство AMD, отмечает аналитик Валерий Емельянов. "Новинка является более производительной, чем оборудование главного конкурента AMD - компании Intel Corp. И, что более важно, у него уже есть пул заказчиков из числа крупных облачных компаний", - обращает внимание он.

"Котировки акций компании за сутки набрали в весе более 3%. Сейчас бумаги близки в своим полугодовым средним отметкам и находятся в краткосрочном восходящем тренде. Фундаментально компания выглядит привлекательно: рост выручки за последний квартал превысил 50%, прибыли - 62%, рентабельность по чистой прибыли - более 25%. Недавнее снижение котировок акций AMD не привело к выходу за нижнюю границу коридора $75-95, и у бумаги высокие шансы прибавить до 15% на горизонте до полугода", - пишет эксперт инвесткомпании.

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