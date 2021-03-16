Рубль развернулся вверх и слабо укрепляется к доллару и евро в ожидании итогов заседаний ФРС США и ЦБ РФ

Москва. 16 марта. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" во вторник днем, рубль немного повышается к бивалютной корзине в ожидании итогов заседаний Банка России и Федеральной резервной системы (ФРС) позднее на этой неделе.

Курс доллара США составил 72,7 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 10,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,86 руб./EUR1, подешевев на 1,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 6,4 копейки - до 79,07 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 17 марта на 26,98 копейки, до 72,9619 руб./$1, и уменьшил курс евро на 36,56 копейки, до 86,9852 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх и слегка укрепляется к доллару и евро после снижения на старте торгов. В центре внимания инвесторов на этой неделе - двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США и заседание Банка России. Итоги заседания ФРС будут подведены в среду, ЦБ РФ - в пятницу. Некоторые аналитики ожидают, что Федрезерв пересмотрит свой прогноз ВВП после принятия в США нового пакета стимулов объемом $1,9 трлн. Кроме того, инвесторы пытаются понять, когда ФРС начнет ужесточать денежно-кредитную политику, поэтому особое внимание будет приковано к пресс-конференции главы регулятора Джерома Пауэлла по итогам заседания.

Пауэлл вряд ли будет конкретен, но его выступление может оказать влияние на и без того волатильный рынок облигаций, что, в свою очередь, повлияет на рынок акций, отмечает CNBC.

Очередное заседание совета директоров по денежно-кредитной политике ЦБ РФ пройдет в пятницу, 19 марта. Игроки продолжают прогнозировать возможные действия регулятора, тем более, что ранее на прошлой неделе председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила в интервью одному из российских изданий, что Банк России не исключает повышения ставки уже в 2021 году. По ее словам, действия регулятора будут зависеть от поступающих данных.

"Мы ничего не исключаем, все зависит от данных. На сегодня мы видим устойчивое восстановление деловой активности и конечного спроса по широкому кругу секторов экономики. И отмечаем усиление инфляционного давления", - сказала глава ЦБ, отвечая на вопрос о том, возможно ли начало перехода к нейтральной политике уже в текущем году.

На предыдущем заседании, состоявшемся 12 февраля 2021 года, Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% (на этом уровне она находится с 27 июля 2020 года).

"Валюты EM торгуются разнонаправленно, но курс пары "доллар-рубль" значительно снизился и во вторник остается ниже 73 руб./$1, вблизи минимумов этого года. Локальную поддержку рублю оказывает начало налогового периода, в понедельник уплачивались страховые взносы. До появления новых подробностей о возможных санкциях против российского долга курс может задержаться вблизи 73 руб./$1, но в отсутствие выраженного позитива на внешних рынках мы не видим потенциала для существенного укрепления", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Доллар тем временем продолжает довлеть над большинством конкурентов на рынке Forex - трейдеры предпочитают покупать защитную американскую валюту на случай, если предстоящее заседание Федрезерв не подпитает дальнейший подъем акций и рисковых активов в целом. При этом рубль, который во вторник обновил максимумы 2021 года, продолжает демонстрировать стойкость, игнорируя силу доллара и снижение цен на нефть при том, что эффекта от налогового периода как такового пока не ощущается. Пара "доллар-рубль" передвинула трехмесячные минимумы ниже уровня 72,72 руб./$1., однако в случае ухудшения ситуации со спросом на риск может вернуться выше 73 руб./$1 до конца сегодняшней сессии", - отмечает руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

Цены на нефть эталонных марок заметно снижаются в ходе торгов во вторник. Обеспокоенность инвесторов, в частности, вызывает приостановка применения вакцины от коронавируса производства AstraZeneca в некоторых европейских странах, включая Германию, Францию, Италию и Испанию.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК во вторник уменьшилась на 1,32% - до $67,97 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 1,3% - до $64,54 за баррель.

"Цены на нефть опускаются, поскольку рынок продолжает ставить под сомнение возможность сохранения "бычьего" тренда, которым начался этот год, в долгосрочной перспективе", - говорит аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер. "Массовая вакцинация остается ключевым фактором для усиления перспектив спроса на нефть, - отмечает он. - При этом опасения возникают в отношении будущего предложения".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного изменились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,31% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 4,41% годовых, ставка на срок 1 месяц увеличилась на 1 б.п. - до 4,69% годовых. Ставки на срок 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 4,83% и 4,93% годовых.