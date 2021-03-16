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16 марта 2021 года 17:57
Вероятно сохранение давления продавцов в акциях Норникеля в ближайшее время - BCS Express
Давление продавцов в акциях ГМК "Норильский никель" может сохраниться в ближайшее время, полагает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев. Обозначенные компанией после оценки влияния аварий прогнозы по полному восстановлению добычи на рудниках "Октябрьский" и "Таймырский" в течение 3-4 месяцев предполагают выбытие 15-16% от прогнозируемого объема добычи никеля на 2021 год, 16-17% меди и 22-23% металлов платиновой группы, отмечает аналитик BCS Express. "Это существенная величина, поэтому наблюдается выраженная негативная реакция в котировках бумаг. В ближайшее время давление продавцов может сохраниться", - указывает он. В то же время, обращает внимание Пучкарев, во многом негатив от инцидента уже заложен в цену, а обозначенные компанией сроки восстановления работы рудников могут избавить участников рынка от неопределенности последствий. В среднесрочной перспективе по мере продвижения восстановительных работ это может способствовать постепенному улучшению сентимента в бумаге, полагает эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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