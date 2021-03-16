Покупка бумаг Русагро - ставка на подорожание сельскохозяйственного сырья - Sber CIB

Покупка бумаг "Русагро" - хорошая ставка на дальнейшее подорожание сельскохозяйственного сырья. считают эксперты Sber CIB.

Группа "Русагро" продемонстрировала хорошие финансовые результаты за 2020 год, констатирует аналитик инвестбанка Михаил Красноперов. Устойчивый рост выручки и высокая прибыльность бизнеса подтверждают ее фундаментальную привлекательность, отмечает он в комментарии.

Менеджмент "Русагро" полагает, что введенные правительством до апреля 2021 года ограничения по ценам на сахар и подсолнечное масло едва ли будут пролонгированы. В компании ожидают, что позитивная динамика финансовых показателей в дальнейшем сохранится за счет сравнительно высоких отпускных цен, обращает внимание эксперт Sber CIB.

"Мы позитивно оцениваем привлекательность бумаг "Русагро". На наш взгляд, это хороший инструмент для ставки на дальнейшее подорожание сельскохозяйственного сырья. По итогам 2020 года компания планирует распределить среди акционеров 50,1% чистой прибыли; размер выплат составит 382,2 руб. на акцию, что предполагает дивидендную доходность 9,9%. Подтверждаем рекомендацию "покупать" бумаги "Русагро", - пишет Красноперов.

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