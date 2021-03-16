Поводов для резкого снижения рынка акций РФ в настоящее время нет - "Открытие Брокер"

Поводов для резкого движения вниз на российском рынке акций в настоящее время нет, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

"Отечественный рынок акций начал торги во вторник вполне позитивно, переписав исторический максимум по индексу Мосбиржи на отметке 3602,18 пункта. Однако слабость нефти и некоторая перекупленность российского рынка заставила инвесторов проявлять осторожность, правда, поводов для резкого движения вниз на текущий момент нет", - отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

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