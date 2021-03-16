Котировкам нефти нужны весомые драйверы для возобновления устойчивого роста - BCS Express

Котировкам нефти марки Brent нужны весомые драйверы для возобновления устойчивого роста, говорится в комментарии BCS Express.

"Нефтяной рынок продолжает демонстрировать относительную слабость, не помогают даже резкое снижение доллара, а также позитивная динамика биржевых площадок. Вероятно, восходящий импульс исчерпан, по крайней мере, на краткосрочном горизонте. С текущих относительно высоких уровней для возобновления устойчивого роста нужны весомые драйверы", - пишет эксперт инвесткомпании Дмитрий Бабин.

Одним из таких драйверов, по его мнению, может выступить еженедельная отраслевая статистика, которая, правда, пока не сулит нефтяным ценам ничего позитивного, согласно опросам. В среду в 00:30 МСК выходит отчет Американского института нефти, а в 17:30 МСК - Минэнерго США. Ожидается рост запасов нефти на 2,7 млн барр. и суммарное сокращение запасов нефтепродуктов на 6,6 млн барр., указывает Бабин.

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