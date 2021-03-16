"Финам" открыл торговую идею: покупать акции МТС с целью 343 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "МТС" с целью 343 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,42%, стоп-приказ: 308 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

ПАО "МТС" продолжает развивать услуги передачи данных в стандарте 5G, отмечают эксперты "Финама". В 2021 году компания планирует запустить пилотную зону мобильной сети 5G в Екатеринбурге на базе Уральского федерального университета. В Москве "МТС" запустила пользовательскую сеть 5G в диапазоне 4,9 ГГц. Также компания предоставляет услугу международного роуминга передачи данных в стандарте 5G в Швеции, Дании, Нидерландах, Эстонии, Финляндии и ОАЭ, констатируют в инвесткомпании.

Аргументом в пользу покупки акций "МТС", по мнению "Финама", также выступают потенциальные дивиденды эмитента выше 29,5 рублей на акцию. "Президент компании Алексей Корня заявил, что менеджмент будет рекомендовать Совету директоров выплатить в 2021 году дивиденды больше, чем в 2020 году", - отмечают аналитики инвесткомпании.

"С технической точки зрения, котировки акций компании находятся у нижней границы широкого канала, оттолкнувшись от поддержки. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 16,8% от портфеля и выставлении стоп-приказа на 308 рублей риск на портфель составит 0,75%", - указывают в "Финаме".

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