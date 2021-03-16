"Финам" открыл торговую идею: покупать акции AMD с прогнозной ценой $100

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Advanced Micro Devices с прогнозной ценой $100 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-7 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20,5%, стоп-приказ: $73, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Американский производитель интегральной микросхемной электроники Advanced Micro Devices (AMD) разработал новые серверные процессоры EPYC линейки 7003 (Milan). Переход на улучшенную архитектуру Zen 3 и повышение тактовых частот позволили компании добиться более высокой производительности по сравнению с ближайшими конкурентами Intel Xeon и собственными разработками AMD образца 2020 года, отмечают эксперты "Финама". Кроме того, обращают внимание аналитики, новые чипы AMD хотя и подорожали относительно представителей семейства Rome, все равно оказались значительно дешевле продукции Intel, что сохраняет конкурентные преимущества для AMD.

"С технической точки зрения, бумага торгуется вдоль среднесрочного восходящего тренда, который проходит на уровне выше $73 за штуку. При покупке от текущих уровней на 8,3% от портфеля со стоп-заявкой на $73 риск на портфель составит 1%", - указывают в инвесткомпании.

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