Котировки нефти попытаются закрепиться выше $70/барр. в ближайшей перспективе - "Фридом Финанс"

Котировки нефти попытаются закрепиться выше $70 за баррель Brent в ближайшей перспективе, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Евгения Миронюка.

"К вечеру понедельника в котировках нефти наметилась фиксация прибыли после достижения значений выше $69 за баррель Brent в начале торгов. Нефть Brent не смогла удержаться выше ключевой отметки в $70 за баррель, несмотря на косвенные признаки будущего высокого спроса со стороны Китая. Фундаментально причиной "отскока" стало то, что инвесторы сомневаются в том, можно ли сохранить текущий тренд в долгосрочной перспективе", - отмечает эксперт.

Массовая вакцинация по-прежнему является стимулом к закреплению достигнутых уровней, при этом положительные экономические данные из Китая помогают компенсировать более слабый, чем ожидалось, спрос в Индии. Промышленное производство в Китае выросло на 35,1% г/г, а розничные продажи - на 33,8% г/г в феврале. По мнению Миронюка, впечатляющие показатели оставляют надежду на снижение запасов нефти и нефтепродуктов в стране, которые продолжают находиться вблизи максимумов.

"Тем не менее, государства Организации стран-экспортеров нефти и присоединившиеся к сделке страны, по-прежнему активно сдерживают добычу, - указывает аналитик инвесткомпании. Важным фактором, ограничивающим добычу, считаем слабость новой волны добычи сланца в США, есть признаки того, что производители на этот раз действуют более осторожно. Они сосредотачиваются на получении положительного денежного потока и ограничении наращивания долга".

Эксперт "Фридом Финанс" считает основной причиной ралли практически односторонние действия Саудовской Аравии по ускорению снижения глобальных запасов нефти и нефтепродуктов. Таким образом среднесрочно котировки будут преимущественно зависеть от позиции стран Персидского залива и прежде всего Саудовской Аравии, а краткосрочно они могут попытаться закрепиться выше $70/баррель, полагает Миронюк.

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