Котировки "длинных" евробондов РФ в понедельник слегка подросли, остальные бумаги практически не изменились в цене

Москва. 15 марта. Котировки "длинных" выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали плавный рост благодаря наметившейся локальной стабилизации ситуации в секторе базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries); остальные бумаги практически не изменились в цене. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились в "длинном" сегменте и практически не изменились для "коротких" и среднесрочных бумаг.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла всего на 2 базисных пункта по отношению к закрытию 12 марта и составила 115,07% от номинала, что соответствует доходности 1,58% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК практически не изменилась относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 101,29% от номинала, что соответствует доходности 0,06% годовых (снижение на 0,5 пункта к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился всего на 0,5 пункта, составив 152 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 41 базисный пункт - до 128,81% от номинала (доходность снизилась на 2,5 базисного пункта и составила 3,93% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 65 базисных пунктов - до 124,05% от номинала (доходность снизилась на 4 базисных пункта и составила 3,935% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 16 базисных пунктов - до 113,59% от номинала, что соответствует доходности 1,98% годовых (снижение на 3 базисных пункта к предыдущему дню).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 45 базисных пунктов, подорожав до 121,38% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 3,935% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 10 базисных пунктов, до 111,31% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта, до 2,3% годовых).

И лишь самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене на 1,5 базисного пункта, до 109,63% от номинала (его доходность не изменилась и составила 0,96% годовых).

"Сегодня утром конъюнктура мировых долговых рынков в целом была негативной на фоне обновления доходностями US Treasuries максимальных значений более чем за год. Вместе с тем в течение дня ситуация на долговых рынках стабилизировалась, и в секторе российских еврооблигаций появились осторожные покупки. В результате котировки "длинных" выпусков евробондов РФ подросли за день на 0,3-0,6 процентного пункта, в то время как ценовые изменения остальных бумаг были незначительными. При этом активность торгов была невысокой, участники рынка ждут заявлений американского ЦБ по итогам мартовского заседания. Несмотря на локальную стабилизацию на рынке базовых активов, ситуация по-прежнему остается довольно сложной, и у инвесторов пока нет уверенности в том, что доходности US Treasuries в ближайшее время не возобновят свой рост", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

"Большое влияние на дальнейшую динамику всех мировых долговых рынков могут оказать заявления ФРС по итогам заседания в среду, особенно в части планируемых мер американского регулятора по сдерживанию роста процентных ставок. И если Федрезерву удастся успокоить инвесторов, то восстановление котировок российских еврооблигаций может пойти более активно, особенно учитывая высокие цены на нефть", - считает Агарзаев.