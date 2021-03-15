Рынок акций РФ начал неделю с роста, индекс Мосбиржи обновил максимум во главе с Русалом

Москва. 15 марта. Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за выросшими внешними фондовыми площадками после утверждения президентом США Джо Байденом нового пакета мер поддержки экономики в размере $1,9 трлн, сдерживающим фактором выступила просевшая нефть (Brent ушла в район $68 с утренних $70 за баррель); индекс МосБиржи обновил максимум во главе с бумагами "Русала".

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3584,49 пункта (+1,3%, максимум дня и новый пик - 3596,31 пункта), индекс РТС - 1543,99 пункта (+1,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,2%.

Доллар просел до 73,14 рубля (-0,19 рубля), доходность 10-летних UST опустилась до 1,6% годовых (-2,1%).

Подорожали акции UC Rusal (+4,2%, до 45,67 рубля), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+3,2%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,9% и +1,4% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,3%), "Газпрома" (+1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%), акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%), "Московской Биржи" (+0,1%).

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (-1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,4%), бумаги Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций РФ вырос в понедельник при весьма хороших объемах торгов, хотя внешний фон не предполагал столь бурной реакции. Китай показал сильные данные по розничным продажам и промышленному производству за февраль, хотя, конечно, они во многом обусловлены эффектом низкой базы. Впрочем, также впечатлили объемы нефтепереработки в КНР. В плане общего имиджа весьма полезной оказалась новость о том, что в Евросоюзе задумались о переговорах по поставкам российской вакцины "Спутник V". В ФРС, скорее всего, постараются следовать мягкой риторике по итогам заседания 16-17 марта. Соответственно, у рынков пока нет повода тревожиться о потоке бесплатной ликвидности.

Производитель титана "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-0,4%) отчитался достаточно сильно за 2020 год, если учитывать проблемы отрасли авиастроения: прибыль упала на 69% (до 6,5 млрд рублей), выручка сократилась на 15,5% (до 89,1 млрд рублей). "Газпром" (MOEX: GAZP) делает заявку на сильный текущий год: экспорт газа в дальнее зарубежье увеличился на 28,3% с 1 января по 15 марта (до 42,9 млрд кубометров), поставки на внутренний рынок выросли на 22%.

В США начали обсуждать новый пакет модернизации инфраструктуры на $2 трлн, что неминуемо скажется и на сырьевом рынке, и на соответствующих валютах. Данные ожидания позволяют рублю игнорировать доходность по 10-летним казначейским обязательствам США на уровне 1,63% и повышение индекса доллара.

В Европе индексы акций подросли, основной прирост обеспечивал сектор путешествий и гостеприимства. Однако есть и неприятные новости: Нидерланды также приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за возможных побочных эффектов. Однако Всемирная организация здравоохранения и, естественно, сама компания говорят о полной безопасности вакцины. В Германии власти заявили о начале третьей волны коронавируса. Проблемы с вакцинацией в Европе могут означать более длительный период выхода из коронавирусного кризиса и более слабый евро. Тем не менее, рынки продолжают реагировать на обещания ЕЦБ ускорить скупку активов во II квартале.

В нефти оптимизм немного угас. В России рынок продолжает реагировать на грядущее расширение стимулов ЕЦБ, сильную статистику из Китая и выход собственной российской экономики из пандемических ограничений, отмечает Кочетков.

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, доходность 10-летних гособлигаций США остается выше 1,6%, так как подписание пакета стимулов объемом $1,9 трлн спровоцировало инфляционные опасения. Тем не менее, это вызвало ротацию инвесторов из акций технологических компаний в недооцененные активы и бумаги циклических компаний.

Российский рынок акций с прошлой недели опережает в динамике роста все ключевые рынки EM и DM на фоне ухода инвесторов в акции циклических компаний. Вышедшие в понедельник данные по промышленному и розничному секторам Китая указывают на опережающий ожидания рост активности в первые два месяца года, что позитивно отражается на российских сырьевых активах.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС поднялись до новых годовых максимумов, краткосрочно рынок подходит к зоне перекупленности, но все еще может совершить несколько скачков вверх перед началом коррекции. При закреплении выше 3600 и 1550 пунктов можно ожидать повышения индикаторов еще примерно на 50 пунктов. На мировых фондовых биржах в понедельник оптимизм стал сменяться тенденцией к фиксации прибыли, что выглядит вполне логичным после роста предыдущих сессий. Экономика США на фоне европейской смотрится намного увереннее, а во вторник подтвердить или опровергнуть эту тенденцию могут данные по розничным продажам и промпроизводству Штатов за февраль. Российские биржи, вероятно, продолжат обращать основное внимание на нефтяные цены, в связи с чем могут оказаться под локальным давлением, но в целом отечественным индексам еще есть куда расти. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 3550-3650 пунктов, считает Кожухова.

По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), после утверждения пакета помощи экономике США у инвесторов могут ослабнуть ожидания будущей поддержки. В связи с этим особое внимание будет обращено на подробности темы об инвестиционном пакете, ранее предложенном президентом США. Ожидается, что он будет направлен на развитие инфраструктуры для борьбы с изменением климата, а также на образование и обучение населения для повышения рабочих навыков и общей конкурентоспособности американского рынка труда. Масштаб предлагаемых вложений должен превысить размер принятого пакета мер поддержки, и инвестиции будут распределены на длительный срок. Предлагаемый инвестиционный пакет может принести дополнительный позитив, однако рынок будет ждать конкретных подробностей о способах финансирования таких значимых вложений. В феврале глава Минфина США сообщала, что постоянные части пакета могут быть профинансированы через повышение налогов, что убавит позитив на рынке. Более того, его согласование может оказаться еще более сложным процессом, так как некоторые "зеленые" пункты не находят поддержки даже среди демократов. При этом использовать механизм "бюджетного примирения", позволяющего согласовать законопроект простым большинством, которое есть у демократов, возможно только в следующем финансовом году. Таким образом, реальные перспективы нового проекта туманны, а его реализация возможна не раньше октября.

После принятия мер экономической поддержки на рынке на первый план выходят инфляционные ожидания. Значительный масштаб принятых мер поддержки и возобновление деловой активности в наиболее пострадавших отраслях может оказать давление на цены в ближайшие месяцы. Более того, в апреле-мае годовая инфляция в США только на эффекте низкой базы прошлого года прибавит более 80 базисных пунктов, также существенным фактором остается рост цен на нефть и продовольственные товары.

На текущей неделе состоятся заседания Федрезерва, Банка Японии, Банка Англии и Банка России. От ФРС ожидается сохранение текущей политики, но рынок интересует ряд вопросов - взгляд регулятора на рост доходностей и готовность использовать инструменты для его сдерживания, в частности операцию "твист". Скорее всего, ФРС продолжит придерживаться позиции, что рост доходностей отображает радужные перспективы экономики и не несет рисков, но выразит готовность вмешаться при необходимости. Кроме того, рынок обеспокоен перспективами продления послаблений для банков в части коэффициента SLR, отмена которых в конце месяца может привести к продаже банками казначейских облигаций на $700 млрд.

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 1%, гонконгский индекс Hang Seng подрос на 0,2%), Европа после роста днем развернулась вниз (индексы DAX, FTSE, CAC 40 просели на 0,3-0,5%) вслед за США (индекс S&P 500 теряет 0,2%) в преддверии заседания 16-17 марта Федеральной резервной системы США.

Некоторые аналитики ожидают, что Федрезерв пересмотрит свой прогноз ВВП после принятия нового пакета стимулов объемом $1,9 трлн, пишет CNBC.

Согласно опубликованным в понедельник данным, индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в марте вырос на 5,3 пункта - до 17,4 пункта (максимум с июля 2020 года) с февральских 12,1 пункта. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали подъем показателя до 15 пунктов.

Нефть вечером в понедельник также снижается после утреннего роста на сильных статданных из Китая, цена Brent к 18:50 МСК находилась на $1,1 ниже уровня закрытия основной сессии "Мосбиржи" в пятницу. Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $68,17 за баррель (-1,5% и -0,6% в пятницу), апрельская цена WTI - $64,61 за баррель (-1,5% и -0,6% в пятницу).

Промпроизводство, розничные продажи в КНР в первые два месяца 2021 года резко выросли по сравнению с тем же периодом годом ранее, когда страна была фактически парализована пандемией COVID-19. Так, объем производства в январе-феврале взлетел на 35,1%, розничные продажи - на 33,8%. Темпы роста обоих показателей превзошли прогнозы экспертов.

За минувшую неделю Brent подешевела на 0,2%, WTI - на 0,7%.

Согласно данным агентства Bloomberg, спрос на нефть в Китае в январе-феврале вырос почти на 17%, до 13,326 млн баррелей в сутки. При этом спрос в стране, вероятно, продолжит расти, в частности, на фоне увеличивающегося потребления авиационного топлива. Согласно официальным данным, объем авиаперевозок в КНР в феврале был в три раза выше, чем годом ранее.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+16,2%, до 93,3 рубля), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+5,4%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+5,2%), акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+4,4%), "префы" "Башнефти" (MOEX: BANE) (+4%), ГДР Globaltrans (MOEX: GLTR) (+3,4%), акции En+ (MOEX: ENPG) (+3,3%).

Совет директоров "Трубной металлургической компании" (ТМК) рекомендовал выплатить финальные дивиденды по результатам 2020 года в размере 9,67 рубля на акцию на общую сумму почти 10 млрд рублей, сообщила компания. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 26 апреля. Ранее в ноябре акционеры ТМК одобрили дивиденды за 6 месяцев 2020 года в размере 3 рубля на акцию (общий объем выплат - 3 млрд 99,4 млн рублей). До этого компания выплачивала дивиденды лишь за I квартал 2019 года - по 2,55 рубля. То есть с учетом промежуточных дивидендов суммарные выплаты за 2020 год составят 12,67 рубля на акцию (на общую сумму 13,1 млрд рублей), что может оказаться в 5 раз больше выплат за 2019 год.

Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" (MOEX: FLOT) (+0,5%) по МСФО в 2020 году выросла на 18,4%, до $266,9 млн, сообщила компания. Показатель EBITDA за прошлый год увеличился на 9,8%, до $903,4 млн.

Подешевели акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-2,2%), ПАО "Кузбасская топливная компания" (MOEX: KBTK) (-2,2%), "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (-2,1%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2,1%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 110,14 млрд рублей (из них 18,72 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 13,69 млрд рублей - на бумаги "Норникеля" и 10,44 млрд рублей - на акции "Газпрома").