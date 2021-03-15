Базовый прогноз - снижение цены нефти до $60/барр. к концу 2021г - Банк "Открытие"

Базовый прогноз предполагает снижение цены на нефть марки Brent до уровня $60 за баррель к концу 2021 года, говорится в комментарии руководителя аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анны Мориной.

"В марте-апреле на рынке нефти можно ожидать контролируемого дефицита, направленного на сокращение дешевых запасов (основные мировые запасы были сделаны при низких ценах середины 2020 года). И если раньше можно было прогнозировать цены на нефть, исходя из рыночных объемов спроса и предложения, то сейчас это больше относится к угадыванию тактики ОПЕК+, - отмечает эксперт. - При продолжении создания дефицита предложения цена может достигать любых уровней. Для большинства покупателей нефти уровень выше $75 за баррель является барьером, после которого начинается сокращение потребления. Все-таки 2020 год практически нигде не увеличил покупательную способность населения".

"Сейчас наш базовый прогноз заключается в снижении цены до $60 за баррель нефти марки Brent к концу 2021 года. Многое будет зависеть от действий ОПЕК+, восстановления добычи в США, скорости восстановления туризма, внутренних перемещений и авиаперевозок", - пишет Морина.

Что касается суперцикла на рынке сырьевых товаров (если "вынести за скобки" 2020 год и сравнивать 2021 год с 2019 годом), то единственное, что изменилось - это колоссальные вливания ликвидности в мировую систему и ожидание быстрого роста инфляции в США, указывает аналитик. "Фундаментально обоснованные стоимости сырьевых товаров от этого изменились несильно. И весь текущий рост может рассматриваться как спекулятивная премия, которая рано или поздно вернется к своим "нормальным" уровням. Но в моменте мы можем еще какое-то время наблюдать рост цен", - отмечает эксперт.

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