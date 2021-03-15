Возможен рост котировок акций Сбербанка к уровню 300 руб. - "Велес Капитал"

Возможен рост котировок акций Сбербанка к уровню 300 рублей за штуку в ближайшее время, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

"С технической точки зрения, котировки обыкновенных акций Сбербанка расположены не так далеко от исторического максимума в 296,07 руб., который вполне могут обновить в ближайшие дни, после чего нацелиться на 300 руб. У последней отметки покупатели столкнутся с повышенными рисками фиксации прибыли и краткосрочной нисходящей коррекции. Тем не менее в целом импульс к повышению бумаг выглядит достаточно сильным, в связи с чем при положении выше 270 руб. (и неизменности фундаментальных факторов и внешнего фона) они сохраняют среднесрочный восходящий тренд и вполне могут пытаться сделать 300 руб. новой поддержкой", - указывает аналитик инвесткомпании Елена Кожухова.

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