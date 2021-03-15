"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" по акциям "Совкомфлота"

Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" по акциям "Совкомфлота" с прогнозной ценой 113 рублей за штуку и ожидаемой доходностью 22% к концу 2021 года, говорится в комментарии инвесткомпании.

Крупнейшая судоходная группа компаний в России "Совкомфлот" представила в понедельник свои финансовые результаты по МСФО за четвертый квартал и весь 2020 год, констатирует аналитик отдела анализа акций Наталия Пырьева.

Выручка в тайм-чартерном эквиваленте (ТЧЭ) за 12 месяцев прошедшего года выросла на 6,7% г/г и составила $1,35 млрд, показатель прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) увеличился на 9,8% г/г - до $903, 4 млн, а рентабельность по EBITDA выросла до 66,9%. Чистая прибыль по итогам года подскочила на 18,4% г/г - до $266,9 млн.

Финансовые результаты "Совкомфлота" за 2020 год оказались ожидаемо сильными, отмечает эксперт "Финама". Компания продолжила расширять портфель долгосрочных контрактов, предусматривающих транспортировку сжиженного газа газовозами СПГ и СНГ, а также транспортно-логистическое обслуживание шельфовых проектов челночными танкерами ледового класса и ледокольными судами снабжения, в том числе в сложных климатических и ледовых условиях. Также Пырьева отмечает, что в минувшем году в состав флота компании вошли еще два судна, а по состоянию на 31 декабря 2020 года в индустриальных сегментах по долгосрочным контрактам эксплуатировались 44 судна. При этом общий объем законтрактованной будущей выручки "Совкомфлота" увеличился до $24 млрд против $10 млрд в 2019 году.

"Помимо этого, компания планирует выплатить хорошие дивиденды за 2020 год. Учитывая достигнутые высокие финансовые показатели, "Совкомфлот" может направить на дивидендные выплаты $225 млн или 8,36 руб. на акцию с доходностью 9%", - указывает аналитик "Финама".

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