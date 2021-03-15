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15 марта 2021 года 15:57

Рубль днем растет к доллару и евро благодаря спросу на риск и дорогой нефти

Москва. 15 марта. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль растет к бивалютной корзине благодаря дорогой нефти, спросу на риск и позитивной динамике мировых рынков.

Курс доллара США составил 73,12 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 21 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом ранее в ходе торгов доллар опускался ниже 73 руб./$1 впервые с 17 декабря 2020 года. Евро стоил 87,16 руб./EUR1, подешевев на 54 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 35,85 копейки - до 79,44 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 16 марта на 27,64 копейки, до 73,2317 руб./$1, и уменьшил курс евро на 44,73 копейки, до 87,3508 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на дневных торгах, так как инвесторы отыгрывают рост спроса на риск на глобальном рынке и остающиеся на высоких уровнях цены на нефть. Поддержку покупателям продолжают оказывать надежды на восстановление экономического роста в США после принятия новой программы экономического стимулирования объемом $1,9 трлн. Кроме того, сильные статданные из Китая усиливают оптимизм в отношении спроса на энергоносители.

Промпроизводство, розничные продажи в КНР в первые два месяца 2021 года резко выросли по сравнению с тем же периодом годом ранее, когда страна была фактически парализована пандемией COVID-19. Так, объем производства в январе-феврале взлетел на 35,1%, розничные продажи - на 33,8%. Темпы роста обоих показателей превзошли прогнозы экспертов.

В центре внимания мировых рынков на этой неделе - двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в среду. Некоторые аналитики ожидают, что Федрезерв пересмотрит свой прогноз ВВП после принятия в США нового пакета стимулов объемом $1,9 трлн.

Тем временем, очередное заседание совета директоров по денежно-кредитной политике ЦБ РФ пройдет в пятницу, 19 марта. На прошлой неделе председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила в интервью одному из российских изданий, что Банк России не исключает повышения ставки уже в 2021 году, а его действия будут зависеть от поступающих данных.

"Мы ничего не исключаем, все зависит от данных. На сегодня мы видим устойчивое восстановление деловой активности и конечного спроса по широкому кругу секторов экономики. И отмечаем усиление инфляционного давления", - сказала глава ЦБ, отвечая на вопрос о том, возможно ли начало перехода к нейтральной политике уже в текущем году.

На предыдущем заседании, состоявшемся 12 февраля 2021 года, Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% (на этом уровне она находится с 27 июля 2020 года).

"Инфляция остается на повышенном уровне, судя по недельным данным, к 9 марта инфляция в годовом выражении достигла уже 5,76%, при этом все чаще появляются прогнозы, предполагающие инфляцию на уровне 5% и выше к концу этого года. (. . .) Тем не менее, мы не ждем повышения ставки на ближайшем заседании. Сейчас ускорение инфляции вызвано локальными факторами: ростом мировых цен на продовольственные товары и ослаблением рубля в прошлом году, что все еще оказывает влияние на цены. Учитывая тот факт, что экономика продолжает восстанавливаться от последствий пандемии, спешка в повышении ставки выглядит неоправданной. Более того, повышение до 5% в этом году, которое частично закладывается в котировки, выглядит чрезмерным", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть перешли к небольшому понижению после укрепления в первой половине дня. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в понедельник уменьшилась на 0,13% - до $69,13 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась на 0,14% - до $65,52 за баррель

Согласно данным агентства Bloomberg, спрос на нефть в Китае в январе-феврале вырос почти на 17%, до 13,326 млн баррелей в сутки. При этом, спрос в стране, вероятно, продолжит расти, в частности, на фоне увеличивающегося потребления авиационного топлива. Согласно официальным данным, объем авиаперевозок в КНР в феврале был в три раза выше, чем годом ранее.

"Поводом к покупкам в национальной валюте выступит ситуация на рынке энергоносителей, где после некоторого снижения в пятницу ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь предпринимает попытки преодолеть отметку $70 за баррель. (. . .) Отметим, что в рамках предстоящей недели видим риски усиления давления на национальную валюту, что может привести к выходу доллара в верхнюю половину диапазона 73-75 руб./$1, в котором он движется с декабря прошлого года", - подчеркивает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

"В понедельник участников нефтяного рынка обнадеживает статистика по промышленному производству и розничному обороту в КНР за январь - февраль: нефть Brent уже подорожала до $70 за баррель. Кроме того, в понедельник инвесторы ждут предварительных планов по отгрузке Urals на апрель и оценки производительности бурения в США от EIA. Мы полагаем, что Brent сегодня, вероятно, протестирует уровень сопротивления $70,1 за баррель, а если цены поднимутся выше, новым среднесрочным целевым значением для рынка станет $71,4 за баррель", - полагает аналитик SberCIB Investment Research Михаил Шейбе.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 6 месяцев, которая поднялась на 1 базисный пункт - до 4,93% годовых. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 4,32% и 4,39% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяцев также остались на уровнях 4,68% и 4,83% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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