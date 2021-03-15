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15 марта 2021 года 15:47
BCS назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли TCS Group, "М.Видео", "Газпром", АФК "Система" и "НЛМК", говорится в комментарии инвесткомпании. Новичок в топ-5 на этой неделе - TCS Group, констатируют аналитики. "Российский коммерческий банк, полностью сфокусированный на дистанционном обслуживании, не имеет розничных отделений. Мы включили в портфель фаворитов бумаги TCS в качестве крепкой истории роста. "День стратегии" 7 апреля может раскрыть новые возможности для компании. В ходе телеконференции менеджмент дал понять, что ипотечный рынок не входит в приоритеты, а сделки M&A будут направлены на развитие сегментов платежей, инвестиций и МСБ. Результаты за 2020 год были сильными с рекордной прибылью в 44 млрд руб." - отмечают эксперты. "Включаем в список фаворитов "М.Видео". В акциях российской торговой сети по продаже бытовой техники и электроники мы видим потенциал дальнейшего роста благодаря обновленной дивидендной политике. Прогноз дивидендной доходности на горизонте 12 месяцев - 11%, выплаты производятся дважды в год, решение по следующей выплате мы ожидаем в течение двух месяцев. Также повышение ликвидности акций компании после SPO привлечет новых инвесторов. Кроме того, результаты за I квартал 2021 года должны быть сильными: продажи в январе-феврале выросли на 24% г/г", - пишут аналитики инвесткомпании. Сохраняет место в рейтинге ПАО "Газпром" - российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % акций которой принадлежит государству. "Существенное улучшение ситуации на европейском рынке газа выгодно для "Газпрома". Мы считаем, что аналитики продолжат повышать прогнозы по компании в ближайшие недели по мере того, как будут закладывать в свои модели ожидания роста цен и объемов", - указывают эксперты BCS Global Markets. Остается в топ-5 и АФК "Система". "Мы ожидаем позитивного новостного потока вследствие грядущего IPO лесопромышленной "дочки" холдинга Segezha. Видим фундаментальный потенциал роста в бумаге: по нашим оценкам, АФК торгуется с большим дисконтом (43-48%) к стоимости чистых активов - по верхней границе исторического диапазона 30-50%", - отмечают аналитики. По-прежнему в фаворитах инвесткомпании "НЛМК" - международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Европы. "Котировки "НЛМК" могут опередить рынок на фоне благоприятной динамики мирового рынка стали и ситуации на экспортных направлениях. Настроения на экспортных рынках улучшаются, цены на лом и арматуру в Турции растут, что оказывает поддержку ценам на заготовку и прочую продукцию в СНГ. Кроме того, мы ждем от компании сильных результатов за I полугодие 2021 года, что должно обеспечить щедрые дивиденды", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТОП5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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