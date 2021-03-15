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Главная / Мнения аналитиков / Индекс S&P 500 проведет торги в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3920-3970п - "Фридом Финанс"
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15 марта 2021 года 15:24
Индекс S&P 500 проведет торги в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3920-3970п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3920-3970 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически индекс S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Индикатор RSI указывает на преобладание инициативы покупателей и сохраняет потенциал роста. Для продолжения импульсного восходящего движения S&P 500 необходимо закрепиться выше 3950 пунктов", - отмечает аналитик инвесткомпании Илья Зубков. Также эксперт обращает внимание, что в понедельник будет опубликован индекс производственной активности за март, рассчитываемый ФРБ Нью-Йорка (Empire State Manufacturing Index). Согласно консенсус-прогнозу, значение индекса продолжит сигнализировать об экономическом росте, повысившись с 12,1 п. месяцем ранее до 15. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-S&P-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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