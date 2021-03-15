"Финам" открыл торговую идею: покупать акции American Express с целью $180

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции American Express Co. с целевой ценой $180 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21%, стоп-приказ: $135, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С точки зрения технического анализа бумага двигается в восходящем тренде. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью $180. При покупке на 15% и выставлением стоп-заявки на уровне $135, риск на портфель составит 1,35%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,3", - указывают аналитики "Фнама".

Освобождение резервов и восстановление экономики на фоне вакцинации населения, являются главным триггером для роста акций компании, отмечается в комментарии. Компания American Express рассчитывает, что объем платежей в системе компании, связанный с путешествиями и развлечениями, восстановится до 70% от докризисного уровня к концу текущего года, это позволит увеличить выручку на 9-10% в 2021 году.

American Express - американская диверсифицированная компания финансового сектора, четвертая по величине платежная система в мире. Специализируется на финансовых услугах в сфере путешествий и туризма, выпускает кредитные и дебетовые карты, дорожные чеки. Кроме того, компания оказывает платежные услуги как крупным корпорациям, так и компаниям малого и среднего бизнеса.

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