"Финам" открыл торговую идею: покупать "префы" Ростелекома с целью 110 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Ростелекома" с целевой ценой 110 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 12-16 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21%, стоп-приказ: 84,9 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"ПАО "Ростелеком" является быстрорастущей телекоммуникационной компанией, которая предлагает широкий спектр услуг. "Ростелеком" также платит хорошие дивиденды. По привилегированным акциям форвардная дивидендная доходность составляет порядка 5,5% при текущих ценах. Дивидендная отсечка ожидается ориентировочно во второй половине августа", - отмечают аналитики "Финама".

По техническим индикаторам акции выглядят распроданными, но при этом остаются в устойчивом растущем тренде. "Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 110 руб. При покупке на 10% и выставлением стоп-заявки на уровне 84,9 руб., риск на портфель составит 0,66%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,18", - указывают эксперты инвесткомпании.

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